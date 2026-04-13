Віктор Орбан уперше заговорив після програшу на виборах: "Ми реорганізуємося"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який програв вибори своєму опоненту Петеру Мадьяру, вперше постав перед публікою.

Політик звернувся до громадськості, опублікувавши відео на Facebook.

За його словами, партію "Фідес" підтримали 2,25 мільйона виборців, яким він подякував. Орбан нагадав, що 2014 року вони виграли вибори з такою самою кількістю голосів, але цього виявилося достатньо для "чесної боротьби і поразки" в неділю.

Він запевнив, що прихильники завжди можуть на нього розраховувати.

""Фідес" — найзгуртованіше політичне співтовариство в Угорщині", — заявив поки що глава уряду, додавши, що вони продовжать служити цьому співтовариству в найближчі роки.

Що стосується подальшого плану партії, то тут Орбан уже визначився зі своїми діями.

"Найближчими тижнями ми реорганізуємося, відвідаємо кожен виборчий округ, зберемо наших волонтерів, активістів, представників і кандидатів, а 28 квітня проведемо збори національного комітету", — наголосив він.

У результаті парламентських виборів партія "Тиса" Петера Мадьяра набрала 52,88% голосів, а її лідер — найвірогідніший новий прем'єр-міністр, оскільки главу уряду обирає парламент, і таким стає, як правило, лідер партії, що перемогла.

Мадяр у своєму першому виступі після перемоги вже озвучив майбутні кроки на посаді глави уряду. Він уже заявив про те, що планує внести зміни до конституції, щоб обмежити термін перебування одного прем'єр-міністра на посаді.

Також він сказав, що Будапешт і далі купуватиме російську нафту і не братиме участі у виділенні кредиту ЄС Україні, але й блокувати його не має наміру.

У Кремлі не стали вітати Мадяра з перемогою, заявивши, що Угорщина — "недружня країна".