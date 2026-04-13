Виктор Орбан впервые заговорил после проигрыша на выборах: "Мы реорганизуемся"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который проиграл выборы своему оппоненту Петеру Мадьяру, впервые предстал перед публикой.
Политик обратился к общественности, опубликовав видео на Facebook.
По его словам, партию "Фидес" поддержали 2,25 миллиона избирателей, которых он поблагодарил. Орбан напомнил, что в 2014 году они выиграли выборы с таким же количеством голосов, но этого оказалось достаточно для "честной борьбы и поражения" в воскресенье.
Он заверил, что сторонники всегда могут на него рассчитывать.
""Фидес" — самое сплоченное политическое сообщество в Венгрии", — заявил пока что глава правительства, добавив, что они продолжат служить этому сообществу в ближайшие годы.
Что касается дальнейшего плана партии, то тут Орбан уже определился со своими действиями.
"В ближайшие недели мы реорганизуемся, посетим каждый избирательный округ, соберем наших волонтеров, активистов, представителей и кандидатов, а 28 апреля проведем собрание национального комитета", — подчеркнул он.
В результате парламентских выборов партия "Тиса" Петера Мадьяра набрала 52,88% голосов, а ее лидер — самый вероятный новый премьер-министр, поскольку главу правительства избирает парламент, и таковым становится, как правило, лидер победившей партии.
Мадьяр в своем первом выступлении после победы уже озвучил будущие шаги на посту главы правительства. Он уже заявил о том, что планирует внести изменения в конституцию, чтобы ограничить срок пребывания одного премьер-министра на посту.
Также он сказал, что Будапешт будет продолжать покупать российскую нефть и не станет участвовать в выделении кредита ЕС Украине, но и блокировать его не намерен.
В Кремле не стали поздравлять Мадьяра с победой, заявив, что Венгрия — "недружественная страна".