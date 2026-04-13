Недружественная страна: в Кремле не стали поздравлять Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Кремль не будет поздравлять Петера Мадьяра, лидера партии "Тиса" с победой на парламентских выборах в Венгрии.

Об этом в беседе с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия — недружественная страна, она поддерживает санкции против нас", — подчеркнул он.

На уточняющий вопрос журналиста, значит ли это, что Москва дружила исключительно с Орбаном, Песков ответил:

"Мы с ним вели диалог".

"Интерфакс" ранее сообщал, что Москва отреагировала на результаты голосования в Венгрии. По словам Пескова, в Кремле "с уважением" относятся к этому выбору:

"Мы рассчитываем на то, что мы продолжим наши весьма прагматичные контакты с новым руководством Венгрии. Мы слышали заявления тем более о готовности вести диалог, разумеется, это будет полезно и для Москвы, и для Будапешта".

При этом он призвал набраться терпения, чтобы посмотреть дальнейшие шаги нового руководства Венгрии.

"Мы, еще раз повторяю, заинтересованы в выстраивании добрых отношений с Венгрией, как и со всеми странами Европы. Мы знаем, что в отношении европейских стран пока, к сожалению, о взаимности говорить не приходится, но Россия открыта к диалогу", — подчеркнул спикер Кремля.

Напомним, что после победы Петера Мадьяра венгерская политика входит в фазу переформатирования, однако система Виктора Орбана сохраняет значительное влияние. Эксперты отмечают, что быстрого потепления отношений с Украиной ожидать не стоит из-за внутренних факторов.

Также сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто исчез из публичного пространства после поражения Виктора Орбана на выборах.