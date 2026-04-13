Союзники Орбана отреагировали на победу Мадьяра: что сказали в Кремле, в ЕС, США и Словакии

После победы оппозиционной партии "Тиса" во главе с Петером Мадьяром на парламентских выборах в Венгрии союзники премьер-министра Виктора Орбана отреагировали на смену власти. Результаты голосования уже называют историческими и такими, которые могут изменить отношения Венгрии с Европейским Союзом, Россией и администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Оппозиционная партия в Венгрии отстранила премьер-министра Виктора Орбана после 16 лет правления на исторических выборах, которые переосмыслят отношения страны с ЕС, РФ и США, сообщает Bloomberg. Победа партии "Тиса" в Венгрии, по данным избирательной комиссии, очевидна после подсчета 90% голосов. Она получила 69% парламентских мандатов по сравнению с 28% у партии "Фидес". Орбан признал проигрыш на выборах, заявив своим сторонникам, что результат был для него "болезненным". Он поздравил Петера Мадьяра с победой.

Результатом выборов в Венгрии 2026 года является удар по президенту США Дональду Трампу и главе Кремля Владимиру Путину, которые стремились сохранить у власти премьер-министра Европейского Союза с самым длинным сроком пребывания у власти. Трамп неоднократно поддерживал Орбана и отправил вице-президента Джей Ди Венса в Будапешт для его агитации всего за несколько дней до голосования.

Відео дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва с уважением относится к результатам парламентских выборов в Венгрии и рассчитывает на продолжение прагматичного сотрудничества с новым руководством страны.

"Венгрия сделала свой выбор, мы с уважением относимся к этому выбору, мы рассчитываем на то, что мы продолжим наши очень прагматичные контакты с новым руководством Венгрии, Мы слышали заявления о готовности вести диалог, разумеется, это будет полезно", — прокомментировал он результаты парламентских выборов в Венгрии.

По его словам, в Кремле учитывают волеизъявление венгерских граждан и ожидают сохранения рабочих контактов между Москвой и Будапештом и после отставки Виктора Орбана. Песков также отметил, что слышал заявления о готовности к диалогу, и считает, что это может быть полезным для обеих сторон.

"Какие будут действия нового руководства Венгрии, ну, пожалуй, надо набраться терпения и посмотреть, что будет происходить. Мы, еще раз повторяю, заинтересованы в выстраивании хороших отношений с Венгрией, как и со всеми странами Европы", — отметил он.

По его словам, Россия заинтересована в развитии стабильных отношений не только с Венгрией, но и с другими европейскими странами. Комментируя возможность возобновления работы нефтепровода "Дружба", Песков отметил, что этот вопрос следует адресовать Венгрии и другим европейским государствам.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в понедельник поздравил новоизбранного лидера Венгрии Петера Мадьяра, предложив "интенсивное сотрудничество", одновременно выразив благодарность премьер-министру, который уходит в отставку, Виктору Орбану. Фицо, ключевой союзник, который поддерживал Орбана до начала голосования, заявил, что Словакия готова к тесным связям, и совместные действия по защите энергетических интересов остаются целью.

"С полным уважением я принимаю во внимание решение граждан Венгрии... и готов к интенсивному сотрудничеству с новым премьер-министром Венгрии, которого поздравляю с результатами выборов", — заявил Фицо.

Обе стороны стремились возобновить поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Фицо сказал, что, по его мнению, Словакия, Венгрия и Центральная Европа все еще заинтересованы в возобновлении его работы, добавив, что совместные действия с Венгрией по защите энергетических интересов остаются неизменными как цель правительства.

Политическая группа "Патриоты за Европу" в Европарламенте после поражения Виктора Орбана на парламентских выборах выступила с заявлением в его поддержку и обвинила институты ЕС во вмешательстве. Документ обнародовали в X 13 апреля, когда результаты голосования в Венгрии уже стали известны. В заявлении представители объединения выразили поддержку партии "Фидес" и самому Орбану, подчеркнув важность сохранения национального суверенитета и консервативных ценностей в Европе.

Президент США Дональд Трамп досрочно завершил общение с журналистами после вопроса о поражении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах. Видео инцидента обнародовал журналист радио RMF FM в США в соцсети X. Во время пресс-брифинга Трампа попросили прокомментировать результаты выборов в Венгрии, где Орбан, которого ранее поддерживал американский лидер, потерпел поражение. В ответ президент США ограничился короткой благодарностью представителям медиа, не став давать никаких объяснений по ситуации. После этого Трамп завершил разговор, развернулся и направился к самолету.

Напомним, что после победы Петера Мадьяра венгерская политика входит в фазу переформатирования, однако система Виктора Орбана сохраняет значительное влияние. Эксперты отмечают, что быстрого потепления отношений с Украиной ожидать не стоит из-за внутренних факторов.

Ранее мы также информировали, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто исчез из публичного пространства после поражения Виктора Орбана на выборах. Он не появился рядом с Орбаном во время признания поражения и прекратил активность в соцсетях. На этом фоне его отсутствие вызвало активное обсуждение в венгерских медиа.