Министр иностранных дел Венгрии исчез после выборов: что известно

Венгерские медиа сообщили об исчезновении из публичного пространства министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто после поражения премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах. Журналисты обратили внимание, что дипломат не появлялся рядом с Орбаном в ключевые моменты и прекратил активность в социальных сетях.

Венгерские средства массовой информации сообщили, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто исчез из публичного пространства после того, как стало известно о поражении Виктора Орбана на парламентских выборах, сообщило издание 444.hu.

В частности, журналисты обратили внимание, что Сийярто не появился рядом с Орбаном в момент, когда тот публично признал поражение. Это вызвало дополнительные вопросы относительно его местонахождения и роли после выборов.

Кроме того, отмечается, что глава МИД Венгрии прекратил активность в социальных сетях. Он не публиковал новых сообщений более 16 часов, а последнее его сообщение в Facebook появилось еще во время голосования, когда он призвал сторонников партии "Фидес" принять участие в выборах. Ранее в тот же день Сийярто сообщал, что уже проголосовал вместе с женой, однако после этого его публичная активность резко прекратилась.

На фоне этого в венгерских медиа также вспоминают, что в последнее время Сийярто оказался в центре критики из-за расследования журналистов. В них говорилось о его контактах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и возможной передаче конфиденциальной информации во время переговоров на уровне ЕС.

В то же время парламентские выборы в Венгрии завершились историческим поражением Виктора Орбана, который находился у власти более 16 лет. После закрытия избирательных участков он признал поражение и поздравил оппонентов с победой.

По результатам голосования, оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром получила возможность сформировать большинство в парламенте и контролировать более двух третей голосов. Сам Мадьяр призвал к немедленной отставке Орбана.

Еще недавно такой результат выборов не выглядел очевидным. Однако ситуация изменилась после появления информации о действиях чиновников, которые могли расцениваться как государственная измена в пользу России. На этом фоне исчезновение Сийярто из публичного пространства вызвало повышенный интерес.

Напомним, что в сети появились записи разговоров министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В этих переговорах Сийярто, по данным расследователей, обсуждал внутренние процессы ЕС и даже предлагал передать документы через посольство в Москве.

