За несколько дней до национальных выборов в Венгрии глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попал в новый "пленочный скандал" с участием российского министра Лаврова.

Консорциум журналистских расследований опубликовал новые аудиозаписи, где венгерский министр говорит с главой МИД России о вступлении Украины в Европейский Союз, санкциях против Кремля, обсуждая другие темы связанные с ЕС. Об этом написало издание VSquare.org, сообщает Reuters.

На одном из опубликованных фрагментов Сийярто якобы согласен передать документ о роли языков национальных меньшинств в переговорах по вступлению Украины в ЕС, после того, как его об этом попросил Лавров.

"Я пришлю это вам. Это не проблема", — говорит Сийярто на одной из записей.

Также из обнародованных записей сложно понять, о каком именно документе шла речь и был ли он в публичном доступе.

Reuters сообщает, что не смогло независимо подтвердить подлинность обнародованных аудио.

Кроме этого, венгерские журналисты опубликовали и другие беседы Сийярто и Лаврова. Где политики, по их словам, готовили поездку Орбана в Москву в 2024 году, обсуждали блокирование новых санкций ЕС против РФ в 2025 году, а также подробности переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина, которые прошли на Аляске.

Журналисты отмечают отдельно на тоне этих разговоров. Лавров, прощаясь в одном из разговоров говорит: "Всего наилучшего, друг", а Сийярто ему отвечает: "Если тебе что-то понадобится, я к твоим услугам".

Глава МИД уже прокомментировал аудиозаписи. Он в очередной раз повторил, что иностранные спецслужбы при активном участии венгерских журналистов прослушивали телефонные разговоры и сегодня снова их публикуют.

"Венгрия твердо стоит за мир и полностью поддерживает все усилия по миру. Мы самым категорическим образом отстаиваем права венгров в Закарпатье, чьи права в течение последних десяти лет постоянно отбирало украинское государство. Мы боремся за доступ к дешевой российской нефти и газу, поскольку без них расходы на коммунальные услуги в Венгрии утроились бы. Мы считаем политику Брюсселя в отношении войны чрезвычайно опасной, поскольку она рискует втянуть Европу в конфликт", — написал он в Х.

Напомним, что это уже не первые разговоры между политиками так издание VSquare.org 31 марта уже опубликовало часть разговоров, где венгерские и российские политики постоянно находятся в контакте, во время которых Будепешт информирует Москву о деталях закрытых обсуждений в ЕС.

Тако в разговоре за 30 августа 2024 года, когда Лавров позвонил Сийярто после того, как тот прибыл в Будапешт из Санкт-Петербурга, российский чиновник напоминает коллеге о просьбе олигарха Алишела Исмаилова исключить из списка санкций ЕС его сестру Гульбахор Исмаилову.