"Сделаем все возможное": в сеть слили разговор Сийярто и Лаврова о снятии санкций с россиян

Информация о том, что венгерские и российские политики постоянно пребывают в контакте, в ходе которых Будепешт информирует Москву о деталях закрытых обсуждений в ЕС, похоже, получила свое подтверждение.

В сети появились аудиозаписи переговоров между министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и его российским коллегой Сергеем Давровым. Часть из них опубликовал ресурс VSquare.

В разговоре за 30 августа 2024 года, когда Лавров позвонил Сийярто после того, как тот прибыл в Будапешт из Санкт-Петербурга, российский чиновник напоминает коллеге о просьбе олигарха Алишела Исмаилова исключить из списка санкций ЕС его сестру Гульбахор Исмаилову.

Усманов, российско-узбекский магнат, сколотил свое состояние в горнодобывающей промышленности, промышленности, телекоммуникациях и СМИ. Его называют одним из любимых бизнесменов Путина, имеющим "особенно тесные связи" с российским президентом.

"Послушайте, я звоню по просьбе Алишера, и он только что попросил меня напомнить вам, что вы что-то делаете по отношению к его сестре", — говорит Лавров.

Сийярто пообещал помочь:

"Дело в том, что вместе со словаками мы подаем предложение в Европейский Союз об исключении его из списка. Мы подадим его на следующей неделе, и поскольку начнется новый период пересмотра, этот вопрос будет включен в повестку дня, и мы сделаем все возможное, чтобы его сняли из списка".

Лавров был рад и выразил признательность Сийярто за "поддержку и борьбу за равенство во всех областях".

Достигнув главной цели разговора, Лавров и Сийярто сблизились на почве общего презрения к Европейскому союзу, особенно к странам с проукраинской ориентацией.

Оба критиковали Жозепа Борреля, тогдашнего Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, которого Лавров назвал своим "самым большим разочарованием", а Сийярто пренебрежительно охарактеризовал как "европейского Байдена".

Испанский социалист, отметил Лавров, был гораздо более "разумным", когда представлял интересы Мадрида в качестве министра иностранных дел, до своего назначения в Европейскую комиссию, где комиссар не может ставить интересы своей страны выше интересов блока в целом.

Перед тем как повесить трубку, венгр рассказал о новом головном офисе "Газпрома", который он посетил в России, добавив: "Я всегда в вашем распоряжении".

Качество записи двух министров на опубликованном фрагменте позволяет предположить, что перехват мог быть осуществлен по телефону российского министра: голос Сергея Лаврова записан в лучшем качестве, чем Петера Сийярто.

Издание добавляет, что через семь месяцев после этого разговора Исмаилова была исключена из санкционного списка ЕС.

Пр информации ресурса, таких раговоров было несколько в период с 2023 по 2025 год. В них обсуждалась конфиденциальная информация о внутренних дискуссиях в Будапеште и Брюсселе, которая представляет интерес для Кремля.

Записи также предоставляют неопровержимые доказательства того, как Россия тайно стоит за попытками Венгрии и Словакии воспрепятствовать введению санкций ЕС против российских физических или юридических лиц.

В своих разговорах с Лавровым Сийярто производит впечатление почтительного, граничащего с подобострастием человека.

"Если убрать имена и показать эти разговоры любому сотруднику разведки, он поклянется, что это стенограмма разговора сотрудника разведки с его агентом", — сказал один высокопоставленный сотрудник европейской разведки после ознакомления с распечаткой разговоров.

Стенограммы и аудиозаписи разговоров Лаврова и Сийярто, а также разговоров Сийярто с другими российскими правительственными чиновниками были получены и подтверждены консорциумом журналистских расследований, в состав которого вошли VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider и Следственный центр Яна Куциака (ICJK).

Реакция Петера Сийярто на опубликованные разговоры

Петер Сийярто уже прокомментировал аудиозаписи. Он заявил, что о том, что иностранные спецслужбы при активном участии венгерских журналистов перехватывают его телефонные разговоры, давно известно.

"Сегодня они сделали новое "важное открытие": они доказали, что я говорю то же самое публично, что и по телефону. Отличная работа! Четыре года мы говорим, что санкции — это провал, причиняющий больше вреда ЕС, чем России. Венгрия никогда не согласится на санкции в отношении отдельных лиц или компаний, имеющих важное значение для нашей энергетической безопасности, для достижения мира, или тех, кто не имеет оснований для включения в санкционный список", — написал он в Х.

Чиновник также добавил, что список прослушиваемых телефонных разговоров неполный:

"Я также регулярно консультировался с министрами иностранных дел нескольких стран, не входящих в ЕС, по вопросам, связанным с санкциями".

На прошлой неделе венгерский журналист-расследователь Саболч Паньи, который более десяти лет исследует российское влияние в Венгрии, заявил, что правительственные и частные самолеты венгерских чиновников могли вывозить из России значительные суммы налички и драгоценности. И именно из-за этого расследования правительство Орбана обвиняет его в шпионаже.

Также стало известно, что Россия предлагала венгерскому премьер-министру инсценировать покушение на него и обвинить в этом Украину.

