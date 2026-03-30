5 вариантов: что может ждать Венгрию в ЕС после победы Орбана, — Politico

12 апреля в Венгрии состоятся парламентские выборы, и Европейский Союз уже рассматривает варианты, что делать, если победу на них одержит партия действующего премьер-министра Виктора Орбана.

В ЕС очень побаиваются того, что Виктор Орбан, снова получив власть, станет с еще большей активностью блокировать ключевые решение, такие, например, как выделение кредита Украине в 90 млрд евро, антироссийские санкции и тому подобное, пишет Politico после разговоров с 10 дипломатами ЕС.

По словам одного из них, Виктор Орбан — это "троянский конь, который подрывает доверие внутри Евросоюза". Второй подчеркнул, что его победа станет стартом борьбы за единство блока.

Чтобы не допустить подобного, в Европейском Союзе рассматривают сразу несколько сценариев дальнейшего сосуществования с Венгрией.

Право голоса

В случае победы Виктора Орбана на выборах ЕС может применить статью 7 Договора ЕС для лишения Будапешта права голоса. На данный момент для принятия ключевых рушений ЕС нужно согласие всех 27 стран, и позиция Венгрии, которая не поддерживает то или иное голосование, существенно бьет по единству блока.

Чтобы применить эту санкцию, нужна поддержка остальных 26 стран, а Словакия на это может не согласиться.

Голосование квалифицированным большинством

Это вариант предусматривает, что распространение голосования квалифицированным большинством на уязвимые сферы, которые на данный момент требуют единодушной поддержки: внешняя политика или отдельные элементы долгосрочного бюджета ЕС.

В случае перехода к системе квалифицированного большинства решение принималось бы, если их поддержат не менее 55% стран, представляющих 65% населения Евросоюза.

"Это то, на чем мы настаиваем в любом случае, независимо от конкретного случая (с Орбаном): если вы хотите реагировать быстро, вам нужно больше решений, принятых квалифицированным большинством", — отметил один из дипломатов.

Многоформатная Европа

Такой вариант предусматривает более широкое использование гибких форматов: от неформальных коалиций желающих до усиленного сотрудничества между меньшими группами стран.

Однако некоторые международники настроены скептически и подчеркивают, что этот формат должен быть исключением, а неновой нормой в ЕС.

Финансовые санкции и усиление правоприменения

Если Венгрия решит нарушить верховенство права, то приостановки платежей или блокирование финансирования для нее теперь будет вполне возможным.

Этот пункт уже внесли в предложение Комиссии по следующему долгосрочному бюджету, который будет обсуждаться под председательством Ирландии в Совете ЕС, начиная с июля.

В свою очередь в Будапеште заверили, что ЕС ждет вето на любые более жесткие условия соблюдения верховенства права, связанные с использованием средств ЕС вплоть до срыва бюджета.

Исключение Венгрии из состава ЕС

Такой шаг является наиболее радикальным и наименее вероятным, поскольку в случае исключения Венгрия может еще больше развернуться в сторону России.

Вместе с тем страны Евросоюза уже сейчас ограничивают доступ Венгрии к обсуждению "конфиденциальных материалов", поскольку опасаются, что Будапешт может "сливать" информацию россиянам.

На прошлой неделе лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что в случае победы Орбана Венгрия может лишиться членства в Евросоюзе.

Напомним, в ЕС растет недовольство Виктором Орбаном.