Петер Мадьяр предупредил венгров об угрозе выхода из Евросоюза: "Необратимый шаг"

Глава крупнейшей венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр предупредил, что в случае победы на выборах 12 апреля Виктора Орбана Венгрия может потерять членство в Европейском Союзе.

Причиной для таких предположений послужило то, что провластная партия "Фидес" предложила создать коалицию с ультраправой партией "Наша Родина", сообщил Мадьяр в соцсетях.

"Такая коалиция означала бы выход Венгрии из Евросоюза. Ставки огромны для парламентских выборов 12 апреля. Это также будет референдум о том, останется ли наша страна членом Евросоюза, или "Фидес" и "Наша Родина" в конце концов превратят Венгрию в российское марионеточное государство", — подписал он свое видеообращение, подчеркнув, что в этот раз избирателям нельзя ошибиться.

"Мы уже знали, что готовится коалиция "Фидес", но вчера, в последнем порыве энтузиазма, "Фидес" открыто показала свою силу. Вчера Янош Лазар ясно предложил "Нашей Родине" союз. Это открытое признание того, что они знают о своем поражении на выборах, поэтому надеются, что "Наша Родина" станет их партнером по коалиции после того, как войдет в парламент", — говорит Мадьяр.

Политик подчеркивает, что такая коалиция безусловно направит Венгрию на выход из ЕС.

""Фидес" также начала двигаться в этом направлении в последние недели. Сначала нерешительно, затем все более решительными шагами мы, наконец, достигли точки, когда из-за связей Орбана с Чешской Республикой вопрос уже не в том, выйдем ли мы из Европейского союза, а в том, покинет ли нас ЕС. Уровень недоверия к нашей стране очень высок", — констатирует он.

Среди последствий, к которым может привести политика нынешнего премьер-министра в случае его победы, Мадьяр называет угрозу потери сельскохозяйственных субсидий, отказ от финансирования ЕС и так далее.

"Мы можем навсегда выйти из Европы. Это необратимый, трагический шаг, который завтра погубит нашу страну, и мы должны предотвратить это любой ценой. Давайте серьезно отнесемся к словам Яноша Лазара. Если "Фидес" не может рассчитывать на получение независимого большинства, их цель – помочь коалиции, опасной для нашей страны, прийти к власти. Ставки 12 апреля очевидны и огромны", — еще раз подчеркнул лидер партии "Тиса.

Чем ближе выборы, тем напряженнее борьба между основными конкурентами. Сегодня же Мадьяр сообщил, что "мафия Орбана" якобы пыталась подорвать позиции партии "Тиса", используя целый ряд методов.

"Помимо внедрения агентов, шантажа и угроз, это включало использование незаконных разведывательных инструментов со стороны ближайшего окружения премьер-министра Виктора Орбана, включая Candiru, израильскую шпионскую программу, преемницу Pegasus", — проинформировал политик.

По его словам, есть все основания полагать, что венгерские спецслужбы "в сотрудничестве с восточными государствами" развернули эту изначально разработанную для военных целей шпионскую программу в системах и сети "Тиса".

Тем временем в ЕС растет недовольство Виктором Орбаном. Своими действиями он все больше продуцирует негатив. По словам европейских чиновников, расплата неизбежна независимо от результатов выборов в Венгрии 12 апреля, но наступит гораздо быстрее, если Орбан будет переизбран. Не исключено, что ЕС даже может применить статью 7 Договора ЕС для лишения Будапешта права голоса.

Напомним, Петер Мадьяр заявил, что команда действующего премьера Виктора Орбана привлекла работников российского ГРУ к грядущим выборам.

Также сообщалось, что Орбан на своих предвыборных плакатах использует Зеленского..