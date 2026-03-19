"Так продолжаться не может": в ЕС растет недовольство Орбаном, что ему грозит

Угрозы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать на встрече в Брюсселе 20 марта кредит в 90 млрд евро для Украины, несмотря на его предварительное согласие в декабре 2025-го, вызвали возмущение среди чиновников Евросоюза.

На протяжении большей части последнего десятилетия президент Венгрии Виктор Орбан успешно подстраивал повестку дня ЕС под свою волю, заставляя лидеров преодолевать его вето на многочисленных встречах высокого уровня, однако со своей последней выходкой он переступил "красную линию", пишет Politico.

Пять дипломатов ЕС и один министр европейского правительства на условиях анонимности заявили изданию, что своими действиями Орбан провоцирует ответ со стороны Евросоюза, который длительное время избегал крупной конфронтации с Венгрией. Например, он не лишал Будапешт права голоса.

По их словам, расплата неизбежна независимо от результатов выборов в Венгрии 12 апреля, но наступит гораздо быстрее, если Орбан будет переизбран. Не исключено, что ЕС даже может применить статью 7 Договора ЕС для лишения Будапешта права голоса.

Відео дня

В случае победы венгерского политика на выборах в апреле "в группе стран развернется серьезный разговор о том, как действовать в будущем", подчеркнул один из дипломатов.

Если победит лидер оппозиции Петер Мадьяр, то Союз не будет спешить с решениями, чтобы присмотреться к позиции нового правительства.

Что именно предпримет ЕС для сдерживания переизбранного Орбана, остается открытым вопросом, отмечают обозреватели. До сих пор не удалось получить поддержку 26 из 27 стран ЕС для начала разбирательства по статье 7 против Будапешта.

Но другие юридические варианты, такие как увязывание финансирования ЕС с еще более жесткими условиями соблюдения верховенства права, уже рассматриваются, заявили дипломаты, как и привлечение Орбана к суду за препятствование предоставлению кредита.

На закрытом заседании министров иностранных дел в Брюсселе в начале этой недели министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль продемонстрировал, насколько мало терпения у ЕС к Венгрии, предупредив, что обструкционизм Будапешта больше недопустим, как сообщили три дипломата, ознакомленные с ходом переговоров в Совете по иностранным делам.

"Премьер-министр Орбан должен понимать, что он постоянно проверяет пределы терпимости других государств-членов. Так продолжаться не может", — заявил один из источников Politico.

Второй добавил:

"Это определенно будет иметь последствия после выборов. Мы просто ждем, когда это произойдет".

Напомним, Европейский Союз уже согласовал заем для Украины в размере 90 млрд евро и его больше не будут пересматривать. Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который препятствовал кредиту, дали понять, что он должен придерживаться решений европейских лидеров.

Накануне глава венгерского правительства заявил, что не считает кремлевского диктатора Владимира Путина агрессором. По его словам, вторжение в Украину было ответом на действия Запада. Вместе с тем он утверждает, что Украина должна быть буфером между Россией и Венгрией, что гарантирует безопасность последней.