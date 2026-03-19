"Так тривати не може": у ЄС зростає невдоволення Орбаном, що йому загрожує

Погрози прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заблокувати на зустрічі в Брюсселі 20 березня кредит у 90 млрд євро для України, незважаючи на його попередню згоду в грудні 2025-го, викликали обурення серед чиновників Євросоюзу.

Протягом більшої частини останнього десятиліття президент Угорщини Віктор Орбан успішно підлаштовував порядок денний ЄС під свою волю, змушуючи лідерів долати його вето на численних зустрічах високого рівня, проте зі своєю останньою витівкою він переступив "червону лінію", пише Politico.

П'ять дипломатів ЄС і один міністр європейського уряду на умовах анонімності заявили виданню, що своїми діями Орбан провокує відповідь з боку Євросоюзу, який тривалий час уникав великої конфронтації з Угорщиною. Наприклад, він не позбавляв Будапешт права голосу.

За їхніми словами, розплата неминуча незалежно від результатів виборів в Угорщині 12 квітня, але настане набагато швидше, якщо Орбан буде переобраний. Не виключено, що ЄС навіть може застосувати статтю 7 Договору ЄС для позбавлення Будапешта права голосу.

У разі перемоги угорського політика на виборах у квітні "в групі країн розгорнеться серйозна розмова про те, як діяти в майбутньому", наголосив один із дипломатів.

Якщо переможе лідер опозиції Петер Мадяр, то Союз не поспішатиме з рішеннями, щоб придивитися до позиції нового уряду.

Що саме зробить ЄС для стримування переобраного Орбана, залишається відкритим питанням, зазначають оглядачі. Досі не вдалося отримати підтримку 26 із 27 країн ЄС для початку розгляду за статтею 7 проти Будапешта.

Але інші юридичні варіанти, як-от пов'язування фінансування ЄС з іще жорсткішими умовами дотримання верховенства права, вже розглядаються, заявили дипломати, як і притягнення Орбана до суду за перешкоджання наданню кредиту.

На закритому засіданні міністрів закордонних справ у Брюсселі на початку цього тижня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль продемонстрував, наскільки мало терпіння у ЄС до Угорщини, попередивши, що обструкціонізм Будапешта більше неприпустимий, як повідомили три дипломати, ознайомлені з перебігом переговорів у Раді у закордонних справах.

"Прем'єр-міністр Орбан має розуміти, що він постійно перевіряє межі терпимості інших держав-членів. Так тривати не може", — заявило одне з джерел Politico.

Другий інформатор додав:

"Це безумовно матиме наслідки після виборів. Ми просто чекаємо, коли це станеться".

Нагадаємо, Європейський Союз уже погодив позику для України в розмірі 90 млрд євро і її більше не переглядатимуть. Прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, який перешкоджав кредиту, дали зрозуміти, що він має дотримуватися рішень європейських лідерів.

Напередодні глава угорського уряду заявив, що не вважає кремлівського диктатора Володимира Путіна агресором. За його словами, вторгнення в Україну було відповіддю на дії Заходу. Водночас він стверджує, що Україна має бути буфером між Росією та Угорщиною, що гарантує безпеку останньої.