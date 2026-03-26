Петер Мадяр попередив угорців про загрозу виходу з Євросоюзу: "Незворотній крок"

Голова найбільшої угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр попередив, що в разі перемоги на виборах 12 квітня Віктора Орбана Угорщина може втратити членство в Європейському Союзі.

Причиною для таких припущень стало те, що провладна партія "Фідес" запропонувала створити коаліцію з ультраправою партією "Наша Батьківщина", повідомив Мадяр у соцмережах.

"Така коаліція означала б вихід Угорщини з Євросоюзу. Ставки величезні для парламентських виборів 12 квітня. Це також буде референдум про те, чи залишиться наша країна членом Євросоюзу, чи "Фідес" і "Наша Батьківщина" врешті-решт перетворять Угорщину на російську маріонеткову державу", — підписав він своє відеозвернення, наголосивши, що цього разу виборцям не можна помилитися.

"Ми вже знали, що готується коаліція "Фідес", але вчора, в останньому пориві ентузіазму "Фідес" відкрито показала свою силу. Учора Янош Лазар ясно запропонував "Нашій Батьківщині" союз. Це відкрите визнання того, що вони знають про свою поразку на виборах, тому сподіваються, що "Наша Батьківщина" стане їхнім партнером по коаліції після того, як увійде до парламенту", — каже Мадяр.

Відео дня

Політик підкреслює, що така коаліція безумовно спрямує Угорщину на вихід із ЄС.

""Фідес" також почала рухатися в цьому напрямку в останні тижні. Спочатку нерішуче, потім дедалі рішучішими кроками ми, нарешті, досягли точки, коли через зв'язки Орбана з Чеською Республікою питання вже не в тому, чи вийдемо ми з Європейського союзу, а в тому, чи покине нас ЄС. Рівень недовіри до нашої країни дуже високий", — констатує він.

Серед наслідків, до яких може призвести політика нинішнього прем'єр-міністра в разі його перемоги, Мадяр називає загрозу втрати сільськогосподарських субсидій, відмову від фінансування ЄС тощо.

"Ми можемо назавжди вийти з Європи. Це незворотній, трагічний крок, який завтра занапастить нашу країну, і ми повинні запобігти цьому за будь-яку ціну. Давайте серйозно поставимося до слів Яноша Лазара. Якщо "Фідес" не може розраховувати на отримання незалежної більшості, їхня мета — допомогти коаліції, небезпечній для нашої країни, прийти до влади. Ставки 12 квітня очевидні й величезні", — ще раз підкреслив лідер партії "Тиса.

Що ближче вибори, то напруженіша боротьба між основними конкурентами. Сьогодні ж Мадяр повідомив, що "мафія Орбана" нібито намагалася підірвати позиції партії "Тиса", використовуючи цілу низку методів.

"Крім впровадження агентів, шантажу і погроз, це включало використання незаконних розвідувальних інструментів з боку найближчого оточення прем'єр-міністра Віктора Орбана, включно з Candiru, ізраїльською шпигунською програмою, наступницею Pegasus", — поінформував політик.

За його словами, є всі підстави вважати, що угорські спецслужби "у співпраці зі східними державами" розгорнули цю від початку розроблену для військових цілей шпигунську програму в системах і мережі "Тиса".

Тим часом у ЄС зростає невдоволення Віктором Орбаном. Своїми діями він дедалі більше продукує негатив. За словами європейських чиновників, розплата неминуча незалежно від результатів виборів в Угорщині 12 квітня, але настане набагато швидше, якщо Орбана буде переобрано. Не виключено, що ЄС навіть може застосувати статтю 7 Договору ЄС для позбавлення Будапешта права голосу.

