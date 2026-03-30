5 варіантів: що може чекати на Угорщину в ЄС після перемоги Орбана, — Politico

12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори, і Європейський Союз уже розглядає варіанти, що робити, якщо перемогу на них здобуде партія чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана.

У ЄС дуже побоюються того, що Віктор Орбан, знову отримавши владу, стане з іще більшою активністю блокувати ключові рішення, такі, наприклад, як виділення кредиту Україні в 90 млрд євро, антиросійські санкції тощо, пише Politico після розмов із 10 дипломатами ЄС.

За словами одного з них, Віктор Орбан — це "троянський кінь, який підриває довіру всередині Євросоюзу". Другий підкреслив, що його перемога стане стартом боротьби за єдність блоку.

Щоб не допустити подібного, в Європейському Союзі розглядають одразу кілька сценаріїв подальшого співіснування з Угорщиною.

Право голосу

У разі перемоги Віктора Орбана на виборах ЄС може застосувати статтю 7 Договору ЄС для позбавлення Будапешта права голосу. Наразі для ухвалення ключових рішень ЄС потрібна згода всіх 27 країн, і позиція Угорщини, яка не підтримує те чи інше голосування, істотно б'є по єдності блоку.

Щоб застосувати цю санкцію, потрібна підтримка решти 26 країн, а Словаччина на це може не погодитися.

Голосування кваліфікованою більшістю

Цей варіант передбачає, що поширення голосування кваліфікованою більшістю на вразливі сфери, які наразі потребують одностайної підтримки: зовнішня політика або окремі елементи довгострокового бюджету ЄС.

У разі переходу до системи кваліфікованої більшості рішення ухвалювали б, якщо їх підтримають щонайменше 55% країн, які представляють 65% населення Євросоюзу.

"Це те, на чому ми наполягаємо в будь-якому разі, незалежно від конкретного випадку (з Орбаном): якщо ви хочете реагувати швидко, вам потрібно більше рішень, ухвалених кваліфікованою більшістю", — зазначив один із дипломатів.

Багатоформатна Європа

Такий варіант передбачає ширше використання гнучких форматів: від неформальних коаліцій охочих до посиленої співпраці між меншими групами країн.

Однак деякі міжнародники налаштовані скептично і наголошують, що цей формат має бути винятком, а не новою нормою в ЄС.

Фінансові санкції та посилення правозастосування

Якщо Угорщина вирішить порушити верховенство права, то призупинення платежів або блокування фінансування для неї тепер буде цілком можливим.

Цей пункт уже внесли в пропозицію Комісії щодо наступного довгострокового бюджету, який обговорюватимуть під головуванням Ірландії в Раді ЄС, починаючи з липня.

Своєю чергою в Будапешті запевнили, що ЄС чекає вето на будь-які жорсткіші умови дотримання верховенства права, пов'язані з використанням коштів ЄС аж до зриву бюджету.

Виключення Угорщини зі складу ЄС

Такий крок є найбільш радикальним і найменш вірогідним, оскільки в разі виключення Угорщина може ще більше розвернутися в бік Росії.

Водночас країни Євросоюзу вже зараз обмежують доступ Угорщини до обговорення "конфіденційних матеріалів", оскільки побоюються, що Будапешт може "зливати" інформацію росіянам.

Минулого тижня лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що в разі перемоги Орбана Угорщина може втратити членство в Євросоюзі.

