"Зробимо все можливе": у мережу злили розмову Сіярто і Лаврова про зняття санкцій з росіян

Інформація про те, що угорські та російські політики постійно перебувають у контакті, під час яких Будепешт інформує Москву про деталі закритих обговорень у ЄС, схоже, отримала своє підтвердження.

У мережі з'явилися аудіозаписи переговорів між міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто і його російським колегою Сергієм Давровим. Частину з них опублікував ресурс VSquare.

У розмові за 30 серпня 2024 року, коли Лавров зателефонував Сіярто після того, як той прибув до Будапешта із Санкт-Петербурга, російський чиновник нагадує колезі про прохання олігарха Алішела Ісмаїлова виключити зі списку санкцій ЄС його сестру Гульбахор Ісмаїлову.

Усманов, російсько-узбецький магнат, заробив свої статки в гірничодобувній промисловості, промисловості, телекомунікаціях і ЗМІ. Його називають одним з улюблених бізнесменів Путіна, який має "особливо тісні зв'язки" з російським президентом.

Відео дня

"Послухайте, я дзвоню на прохання Алішера, і він щойно попросив мене нагадати вам, що ви щось робите стосовно його сестри", — каже Лавров.

Сіярто пообіцяв допомогти:

"Річ у тім, що разом зі словаками ми подаємо пропозицію до Європейського Союзу про виключення його зі списку. Ми подамо її наступного тижня, і оскільки почнеться новий період перегляду, це питання буде включено до порядку денного, і ми зробимо все можливе, щоб його зняли зі списку".

Лавров був радий і висловив вдячність Сіярто за "підтримку і боротьбу за рівність у всіх сферах".

Досягнувши головної мети розмови, Лавров і Сіярто зблизилися на ґрунті спільного презирства до Європейського Союзу, особливо до країн із проукраїнською орієнтацією.

Обидва критикували Жозепа Борреля, тодішнього Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки, якого Лавров назвав своїм "найбільшим розчаруванням", а Сійярто зневажливо охарактеризував як "європейського Байдена".

Іспанський соціаліст, зазначив Лавров, був набагато "розумнішим", коли представляв інтереси Мадрида як міністр закордонних справ, до свого призначення до Європейської комісії, де комісар не може ставити інтереси своєї країни вище за інтереси блоку загалом.

Перед тим як повісити слухавку, угорець розповів про новий головний офіс "Газпрому", який він відвідав у Росії, додавши: "Я завжди у вашому розпорядженні".

Якість запису двох міністрів на опублікованому фрагменті дає змогу припустити, що перехоплення могло бути здійснено телефоном російського міністра: голос Сергія Лаврова записано в кращій якості, ніж Петера Сійярто.

Видання додає, що через сім місяців після цієї розмови Ісмаїлову було виключено із санкційного списку ЄС.

За інформацією ресурсу, таких розмов було кілька в період із 2023 до 2025 року. У них обговорювалася конфіденційна інформація про внутрішні дискусії в Будапешті та Брюсселі, яка становить інтерес для Кремля.

Записи також надають неспростовні докази того, як Росія таємно стоїть за спробами Угорщини та Словаччини перешкодити запровадженню санкцій ЄС проти російських фізичних або юридичних осіб.

У своїх розмовах із Лавровим Сійярто справляє враження шанобливої людини, що межує з підлесливістю.

"Якщо прибрати імена і показати ці розмови будь-якому співробітнику розвідки, він поклянеться, що це стенограма розмови співробітника розвідки з його агентом", — сказав один високопоставлений співробітник європейської розвідки після ознайомлення з роздруківкою розмов.

Стенограми та аудіозаписи розмов Лаврова і Сіярто, а також розмов Сіярто з іншими російськими урядовцями було отримано й підтверджено консорціумом журналістських розслідувань, до складу якого ввійшли VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider і Слідчий центр Яна Куціака (ICJK).

Реакція Петера Сіярто на опубліковані розмови

Петер Сіярто вже прокоментував аудіозаписи. Він заявив, що про те, що іноземні спецслужби за активної участі угорських журналістів перехоплюють його телефонні розмови, давно відомо.

"Сьогодні вони зробили нове "важливе відкриття": вони довели, що я кажу те саме публічно, що й телефоном. Відмінна робота! Чотири роки ми говоримо, що санкції — це провал, який завдає більше шкоди ЄС, ніж Росії. Угорщина ніколи не погодиться на санкції щодо окремих осіб або компаній, які мають важливе значення для нашої енергетичної безпеки, для досягнення миру, або тих, хто не має підстав для внесення до санкційного списку", — написав він у Х.

Чиновник також додав, що список прослуховуваних телефонних розмов неповний:

"Я також регулярно консультувався з міністрами закордонних справ кількох країн, що не входять до ЄС, з питань, пов'язаних із санкціями".

Минулого тижня угорський журналіст-розслідувач Саболч Паньї, який понад десять років досліджує російський вплив в Угорщині, заявив, що урядові та приватні літаки угорських високопосадовців могли вивозити з Росії значні суми готівки та коштовності. І саме через це розслідування уряд Орбана звинувачує його в шпигунстві.

Також стало відомо, що Росія пропонувала угорському прем'єр-міністру інсценувати замах на нього і звинуватити в цьому Україну.

