Тайные рейсы с деньгами и контакты с РФ: расследование журналиста вызвало скандал в Венгрии

Венгерский журналист-расследователь Саболч Паньи, который более десяти лет исследует российское влияние в Венгрии, заявил, что правительственные и частные самолеты венгерских чиновников могли вывозить из России значительные суммы наличности и драгоценности. И именно из-за этого расследования правительство Орбана обвиняет его в шпионаже.

Журналист сообщил, что такие данные начали появляться еще в 2016-2017 годах в службах национальной безопасности стран Европейского Союза и НАТО. Об этом деле он написал на своей странице в "Фейсбуке".

Тайные рейсы Орбана и каналы связи Сийярто и Лаврова: расследование журналиста

Он утверждает, что эту информацию ему сообщили чиновники из шести разных стран. По его словам, эти данные были получены не через прослушивание чиновников Венгрии, а через разговоры чиновников РФ, которые обсуждали подготовку груза.

Журналист пытался выяснить, как именно проверяют багаж на таких рейсах и действительно ли венгерские чиновники из Москвы возвращаются с большим количеством сумок, чем они выезжали, избегая таможенного контроля в аэропортах.

Відео дня

Паньи подчеркнул, что сегодня в Венгрии нет независимого органа, который мог бы расследовать шпионскую деятельность чиновников. Поэтому он говорит, что будет продолжать работу, несмотря на угрозы и призвал всех, кто владеет информацией о подозрительных рейсах без пассажиров, но с большим количеством багажа, писать ему через защищенные каналы связи.

Журналист признался, что с 2023 года расследует вероятные незаконные контакты министра иностранных дел Венгрии с должностными лицами РФ. В частности, использование им спецсредств связи, скрытых от официальных структур венгерского МИДа.

Власти Венгрии обвиняют журналиста в шпионаже

26 марта во время правительственного брифинга Гергели Гуляш обвинил журналиста Саболча Паньи в шпионаже. Зато представитель СМИ говорит, что его уголовное преследование связано с тем, что он исследует секретные связи главы МИД Венгрии Петера Сийярто с Кремлем и пишет о вероятных контрабандных вывозах денег и драгоценностей из России.

Он уверяет, что мог бы доказать свою позицию, если бы не профессиональная этика

"Я не могу разглашать, от кого и какую информацию я получаю как журналист, например, в Венгрии, в пределах венгерского правительства и государственной сферы. Это абсолютно несправедливое обвинение заставляет меня поделиться деталями моего конкретного расследования", — написал он.

Журналист предполагает, что действующая власть может выдвинуть против него и другие обвинения.

Контакты Венгрии и России: что известно

23 марта в Венгрии разразился скандал из-за статьи журналиста Сабольча Паньи, который написал о связи Сийярто с россиянами. После этого премьер Венгрии Виктор Орбан поручил провести расследование относительно возможного прослушивания иностранными спецслужбами члена венгерского правительства, ведь для чего использовали венгерского журналиста Сабольча Паньи.

24 марта Петер Сийярто подтвердил, что поддерживает прямой контакт со своим российским коллегой Сергеем Лавровым во время закрытых заседаний Совета ЕС по внешней политике.

До этого издание The Washington Post писало, что Сийярто во время перерывов в заседаниях Совета ЕС регулярно поддерживал контакт с Лавровым. В конце концов, эта информация вызвала беспокойство в странах-членах Евросоюза, поскольку содержание таких встреч является конфиденциальным, а принцип взаимного доверия между государствами блока предусматривает прозрачность и ограничение внешних контактов. Кроме того, в понедельник Европейская комиссия призвала Венгрию предоставить объяснения относительно этих контактов.