Звонит после закрытых заседаний Совета ЕС: Сийярто признал, что регулярно контактирует с Лавровым

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что поддерживает прямой контакт со своим российским коллегой Сергеем Лавровым во время закрытых заседаний Совета ЕС по внешней политике. Он пояснил, что такие переговоры являются стандартной частью дипломатической работы и не нарушают правил безопасности.

Как отмечает издание Euronews, ранее венгерское правительство категорически отрицало любые обвинения в контактах Сийярто с Лавровым во время брюссельских встреч и называло их "фейковыми новостями". Однако сам министр в понедельник, выступая на предвыборном мероприятии в городе Кестхей, подтвердил, что обсуждает важные вопросы энергетики, безопасности и промышленности с партнерами за пределами ЕС — включая Россию, США, Турцию, Израиль и Сербию.

"Да, эти вопросы необходимо обсуждать с нашими партнерами за пределами Европейского Союза. Я общаюсь не только с министром иностранных дел России, но и с нашими американскими, турецкими, израильскими, сербскими и другими до и после заседаний Совета Европейского Союза. То, что я говорю, может звучать резко, но дипломатия — это разговоры с лидерами других стран", — добавил он", — отметил чиновник.

До этого издание The Washington Post писало, что Сийярто во время перерывов в заседаниях Совета ЕС регулярно поддерживал контакт с Лавровым. В конце концов, эта информация вызвала беспокойство в странах-членах Евросоюза, поскольку содержание таких встреч является конфиденциальным, а принцип взаимного доверия между государствами блока предусматривает прозрачность и ограничение внешних контактов. Кроме того, в понедельник Европейская комиссия призвала Венгрию предоставить объяснения относительно этих контактов.

Сам же министр опроверг любые предположения о нарушении протоколов безопасности и опубликовал видеообращение в социальных сетях, в котором отметил, что на уровне министров не обсуждаются секретные данные, и что он сам не приносит телефон на заседание, в отличие от других участников.

"Каждый министр приносит свой телефон в комнату, кроме меня. Предположение о наличии каких-либо протоколов безопасности относится к категории глупости", — заявил Сийярто.

В материале Euronews отметили, высказывания Сийярто прозвучали на фоне обострения политической ситуации в Венгрии перед парламентскими выборами. Сейчас партия премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" сталкивается с серьезным вызовом со стороны оппозиционной партии "Тиса" под руководством Петра Мадьяра, которая сейчас лидирует в опросах общественного мнения.

"Правительство Орбана является одним из немногих в Европе, кто поддерживает регулярные связи с Кремлем. Венгрия также продолжает импортировать большие объемы ископаемого топлива из России, несмотря на давление ЕС по уменьшению энергетической зависимости от Москвы", — говорится в статье.

Кроме того, как добавили в публикации, Сийярто посещал Москву не менее 16 раз после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, последний раз встречался с президентом Владимиром Путиным в Кремле 4 марта.

Напомним, что в Венгрии вспыхнул громкий скандал из-за возможного прослушивания чиновников и публикации разговора главы МИД Петера Сийярто с российским коллегой Сергеем Лавровым, в котором говорилось о возможной поддержке Москвой политических процессов в Словакии. На этом фоне премьер Виктор Орбан поручил провести расследование относительно вмешательства иностранных спецслужб, тогда как оппозиция обвиняет власть в попытках отвлечь внимание от возможных связей правительства с Россией.

Также Фокус писал, что российские спецслужбы якобы рассматривали сценарий инсценированного покушения на премьера Венгрии Виктора Орбана, чтобы резко повысить его рейтинги перед выборами и сместить акценты кампании на вопросы безопасности. В то же время Москва отрицает любое вмешательство, тогда как западные источники указывают на более широкую поддержку Орбана со стороны РФ — от информационных кампаний до возможного влияния на политические процессы в стране.