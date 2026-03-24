Телефонує після закритих засідань Ради ЄС: Сіярто визнав, що регулярно контактує з Лавровим

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що підтримує прямий контакт зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим під час закритих засідань Ради ЄС із зовнішньої політики. Він пояснив, що такі переговори є стандартною частиною дипломатичної роботи та не порушують правил безпеки.

Як зазначає видання Euronews, раніше угорський уряд категорично заперечував будь-які звинувачення у контактах Сійярто з Лавровим під час брюссельських зустрічей та називав їх "фейковими новинами". Проте сам міністр у понеділок, виступаючи на передвиборчому заході в місті Кестхей, підтвердив, що обговорює важливі питання енергетики, безпеки та промисловості з партнерами за межами ЄС — включно з Росією, США, Туреччиною, Ізраїлем та Сербією.

"Так, ці питання необхідно обговорювати з нашими партнерами поза межами Європейського Союзу. Я спілкуюся не лише з міністром закордонних справ Росії, а й з нашими американськими, турецькими, ізраїльськими, сербськими та іншими до та після засідань Ради Європейського Союзу. Те, що я кажу, може звучати різко, але дипломатія — це розмови з лідерами інших країн", — додав він", — зауважив посадовець.

До цього видання The Washington Post писало, що Сійярто під час перерв у засіданнях Ради ЄС регулярно підтримував контакт із Лавровим. Зрештою, ця інформація викликала занепокоєння у країнах-членах Євросоюзу, оскільки зміст таких зустрічей є конфіденційним, а принцип взаємної довіри між державами блоку передбачає прозорість і обмеження зовнішніх контактів. Крім того, у понеділок Європейська комісія закликала Угорщину надати пояснення щодо цих контактів.

Сам же міністр спростував будь-які припущення про порушення протоколів безпеки та опублікував відеозвернення в соціальних мережах, у якому наголосив, що на рівні міністрів не обговорюються секретні дані, і що він сам не приносить телефон на засідання, на відміну від інших учасників.

"Кожен міністр приносить свій телефон до кімнати, крім мене. Припущення про наявність будь-яких протоколів безпеки належить до категорії дурості", — заявив Сійярто.

У матеріалі Euronews зауважили, висловлювання Сіярто прозвучали на фоні загострення політичної ситуації в Угорщині перед парламентськими виборами. Наразі партія прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" стикається з серйозним викликом з боку опозиційної партії "Тіса" під керівництвом Петра Мад’яра, яка наразі лідирує в опитуваннях громадської думки.

"Уряд Орбана є одним з небагатьох у Європі, хто підтримує регулярні зв'язки з Кремлем. Угорщина також продовжує імпортувати великі обсяги викопного палива з Росії, незважаючи на тиск ЄС щодо зменшення енергетичної залежності від Москви", — йдеться в статті.

Крім того, як додали в публікації, Сійярто відвідував Москву щонайменше 16 разів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, останній раз зустрічався із президентом Володимиром Путіним у Кремлі 4 березня.

Нагадаємо, що в Угорщині спалахнув гучний скандал через можливе прослуховування урядовців та публікацію розмови глави МЗС Петера Сіярто з російським колегою Сергієм Лавровим, у якій ішлося про ймовірну підтримку Москвою політичних процесів у Словаччині. На цьому тлі прем’єр Віктор Орбан доручив провести розслідування щодо втручання іноземних спецслужб, тоді як опозиція звинувачує владу у спробах відвернути увагу від можливих зв’язків уряду з Росією.

Також Фокус писав, що російські спецслужби нібито розглядали сценарій інсценованого замаху на прем’єра Угорщини Віктора Орбана, аби різко підвищити його рейтинги перед виборами та змістити акценти кампанії на питання безпеки. Водночас Москва заперечує будь-яке втручання, тоді як західні джерела вказують на ширшу підтримку Орбана з боку РФ — від інформаційних кампаній до можливого впливу на політичні процеси в країні.