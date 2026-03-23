Уряд Орбана просив Росію допомогти з виборами у Словаччині: що відомо про скандал

В Угорщині розгорівся скандал через можливе прослуховування міністрів уряду, а також через публікацію інформації про розмову голови МЗС Петера Сіярто з російським колегою Сергієм Лавровим.

Після появи інформації про зв'язок Сіярто з росіянами прем'єр Угорщини Віктор Орбан доручив провести розслідування щодо можливого прослуховування іноземними спецслужбами члена угорського уряду, для чого використовували угорського журналіста. Про це пише видання 24.hu.

Орбан доручив міністру юстиції Бенсе Тузсону негайно розслідувати цю інформацію. За словами очільника уряду, це є серйозною атакою проти Будапешту.

До свого посту лідер угорського уряду додав також статтю, яку опублікувало видання Mandiner, яке називають "провладною". У цій статті йдеться, що іноземні спецслужби могли прослуховувати міністра закордонних справ і торгівлі Петера Сіярто за допомогою угорського журналіста Сабольча Паньї .

Також у статті згадується Аніта Орбан, політикиня з партії "Тиса", яка є головною конкуренткою партії "Фідес" Орбана на майбутніх виборах в Угорщині, і яка може очолити МЗС у разі перемоги опозиції.

У матеріалі звинувачують в тому, що Паньї має настільки хороші відносини з Анітою Орбан, що той може давати пропозиції щодо того, кого варто залишити, а кого — звільнити, якщо Орбан стане очільницею МЗС.

Паньї опублікував стенограму розмови Сіярто та Лаврова

У відповідь на публікацію Mandiner журналіст Паньї опублікував повну стенограму розмови очільників МЗС Угорщини та Росії. Сіярто та Лавров говорили у лютому 2020 року, де угорський міністр просив Росію допомогти у виборах у Словаччині, аби там переміг соціал-демократично-націоналістичний уряд на чолі з прем'єром Петером Пеллегріні.

У своєму зверненні до Ларова Сіярто наголошував, що партія Пеллегріні — це "єдина раціональна сила в словацькій політиці, яка діє без іноземного впливу, тоді як всі інші сили фінансуються Соросом".

Угорський міністр просив про те, щоб Пеллегріні міг зустрітися з російським прем'єром "хоча б на півгодини", адже це нібито суттєво допоможе у перемозі на виборах. Сіярто також підкреслював, що візит до Москви нібито є більш важливим для суспільства, ніж візит до Вашингтона.

Ще один аргумент, який використовував Сіярто, полягав у тому, що вибори в Словаччині були важливими, інакше існує ризик "багато втратити" і не мати прагматичну співпрацю в Центральній Європі.

Розмова, за словами Паньї, була записана службою нацбезпеки однієї з країн Євросоюзу. Він наголошує, що саме так працює угорсько-російська дипломатія.

Як відреагував Сіярто на цю публікацію

Голова МЗС Петер Сіярто заявив про те, що вся ця ситуація демонструє, яким буде відомство, очолюване ним, якщо перемогу здобуде партія "Тиса", яка нібито створить проукраїнський уряд.

Він також обурився, що угорський журналіст брав участь в прослуховуванні іноземними спецслужбами.

Аніта Орбан обіцяє розслідувати зв'язки уряду Орбана та РФ

У відповідь на розслідування, опубліковане в підконтрольному урядові виданню Mandiner, Аніта Орбан заявила, що таким чином влада хоче відволікти увагу від скандалу з тим, що міністр закордонних справ Петер Сійярто міг розкривати Росії деталі конфіденційних дискусій у ЄС.

"Урядова пропаганда намагається відвернути увагу від факту, що Петер Сійярто регулярно доповідає очільнику МЗС Росії Сергєю Лаврову про те, що обговорюють за зачиненими дверима на засіданнях Європейської ради, таким чином зраджуючи угорські та європейські інтереси… Це національна трагедія, що зовнішня політика Угорщини докотилася до такого за правління "Фідес", — заявила Аніта Орбан.

При цьому вона пообіцяла "негайно" розслідувати зв'язок чинного уряду Угорщини з Росією у випадку перемоги партії "Тиса" на виборах 12 квітня.

Орбан також наголосила, що майже не спілкувалася з журналістом Паньї в останні роки, а також не обговорювала з ним жодних кадрових питань.

Скандали з прослуховуванням Сіярто — що відомо

Нагадаємо, що останнім часом вийшли дві скандальні публікації у західних ЗМІ, які стосувалися зв'язків чинного угорського уряду з Кремлем. Спочатку The Washington Post повідомило, що агенти РФ запропонували провести інсценований замах на Віктора Орбана, аби мотивувати його прихильників прийти на вибори.

Згодом Politico опублікувало інформацію про те, що країни ЄС обмежують доступ Угорщини до обговорення "конфіденційних матеріалів", оскільки побоюються, що Будапешт може "зливати" інформацію росіянам.