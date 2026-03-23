Правительство Орбана просил Россию помочь с выборами в Словакии: что известно о скандале

В Венгрии разгорелся скандал из-за возможного прослушивания министров правительства, а также из-за публикации информации о разговоре главы МИД Петера Сийярто с российским коллегой Сергеем Лавровым.

После появления информации о связи Сийярто с россиянами премьер Венгрии Виктор Орбан поручил провести расследование относительно возможного прослушивания иностранными спецслужбами члена венгерского правительства, для чего использовали венгерского журналиста. Об этом пишет издание 24.hu.

Орбан поручил министру юстиции Бенсе Тузсону немедленно расследовать эту информацию. По словам главы правительства, это является серьезной атакой против Будапешта.

К своему посту лидер венгерского правительства добавил также статью, которую опубликовало издание Mandiner, которое называют "провластным". В этой статье говорится, что иностранные спецслужбы могли прослушивать министра иностранных дел и торговли Петера Сийярто с помощью венгерского журналиста Сабольча Паньи.

Также в статье упоминается Анита Орбан, политик из партии "Тиса", которая является главной конкуренткой партии "Фидес" Орбана на предстоящих выборах в Венгрии, и которая может возглавить МИД в случае победы оппозиции.

В материале обвиняют в том, что Паньи имеет настолько хорошие отношения с Анитой Орбан, что тот может давать предложения относительно того, кого стоит оставить, а кого — уволить, если Орбан станет главой МИД.

Паньи опубликовал стенограмму разговора Сийярто и Лаврова

В ответ на публикацию Mandiner журналист Паньи опубликовал полную стенограмму разговора руководителей МИД Венгрии и России. Сийярто и Лавров говорили в феврале 2020 года, где венгерский министр просил Россию помочь в выборах в Словакии, чтобы там победило социал-демократически-националистическое правительство во главе с премьером Петером Пеллегрини.

В своем обращении к Ларову Сиярто отмечал, что партия Пеллегрини — это "единственная рациональная сила в словацкой политике, которая действует без иностранного влияния, тогда как все остальные силы финансируются Соросом".

Венгерский министр просил о том, чтобы Пеллегрини мог встретиться с российским премьером "хотя бы на полчаса", ведь это якобы существенно поможет в победе на выборах. Сийярто также подчеркивал, что визит в Москву якобы является более важным для общества, чем визит в Вашингтон.

Еще один аргумент, который использовал Сийярто, заключался в том, что выборы в Словакии были важными, иначе существует риск "много потерять" и не иметь прагматичного сотрудничества в Центральной Европе.

Разговор, по словам Паньи, был записан службой нацбезопасности одной из стран Евросоюза. Он отмечает, что именно так работает венгерско-российская дипломатия.

Как отреагировал Сийярто на эту публикацию

Глава МИД Петер Сийярто заявил о том, что вся эта ситуация демонстрирует, каким будет ведомство, возглавляемое им, если победу одержит партия "Тиса", которая якобы создаст проукраинское правительство.

Он также возмутился, что венгерский журналист участвовал в прослушке иностранными спецслужбами.

Анита Орбан обещает расследовать связи правительства Орбана и РФ

В ответ на расследование, опубликованное в подконтрольном правительству издании Mandiner, Анита Орбан заявила, что таким образом власти хотят отвлечь внимание от скандала с тем, что министр иностранных дел Петер Сийярто мог раскрывать России детали конфиденциальных дискуссий в ЕС.

"Правительственная пропаганда пытается отвлечь внимание от факта, что Петер Сийярто регулярно докладывает главе МИД России Сергею Лаврову о том, что обсуждают за закрытыми дверями на заседаниях Европейского совета, таким образом предавая венгерские и европейские интересы... Это национальная трагедия, что внешняя политика Венгрии докатилась до такого при правлении "Фидес", — заявила Анита Орбан.

При этом она пообещала "немедленно" расследовать связь действующего правительства Венгрии с Россией в случае победы партии "Тиса" на выборах 12 апреля.

Орбан также подчеркнула, что почти не общалась с журналистом Паньи в последние годы, а также не обсуждала с ним никаких кадровых вопросов.

Скандалы с прослушиванием Сийярто — что известно

Напомним, что в последнее время вышли две скандальные публикации в западных СМИ, которые касались связей действующего венгерского правительства с Кремлем. Сначала The Washington Post сообщило, что агенты РФ предложили провести инсценированное покушение на Виктора Орбана, чтобы мотивировать его сторонников прийти на выборы.

Впоследствии Politico опубликовало информацию о том, что страны ЕС ограничивают доступ Венгрии к обсуждению "конфиденциальных материалов", поскольку опасаются, что Будапешт может "сливать" информацию россиянам.