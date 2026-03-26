Таємні рейси з грошима та контакти з РФ: розслідування журналіста спричинило скандал в Угорщині

Угорський журналіст-розслідувач Саболч Паньї, який понад десять років досліджує російський вплив в Угорщині, заявив, що урядові та приватні літаки угорських посадовців могли вивозити з Росії значні суми готівки та коштовності. І саме через це розлідування уряд Орбана звинувачує його у шпигунстві.

Журналіст повідомив, що такі дані почали з’являтися ще у 2016-2017 роках у службах національної безпеки країн Європейського Союзу та НАТО. Про цю справу він написав на своїй сторінці у "Фейсбуці".

Таємні рейси Орбана та канали зв’язку Сіярто та Лаврова: розслідування журналіста

Він стверджує, що цю інформацію йому повідомили чиновники з шести різних країн. За його словами, ці дані були отримані не через прослуховування посадовців Угорщини, а через розмови чиновників РФ, які обговорювали підготовку вантажу.

Журналіст намагався з’ясувати, як саме перевіряють багаж на таких рейсах і чи справді угорські чиновники з Москви повертаються з більшою кількістю сумок, аніж вони виїжджали, уникаючи митного контролю в аеропортах.

Відео дня

Паньї підкреслив, що сьогодні в Угорщині немає незалежного органу, який міг би розслідувати шпигунську діяльність високопосадовців. Тож він каже, що буде продовжувати роботу, попри погрози та закликав усіх, хто володіє інформацією про підозрілі рейси без пасажирів, але з великою кількістю багажу, писати йому через захищені канали зв’язку.

Журналіст зізнався, що з 2023 року розслідує ймовірні незаконні контакти міністра закордонних справ Угорщини з посадовцями РФ. Зокрема, використання ним спецзасобів зв’язку, прихованих від офіційних структур угорського МЗС.

Влада Угорщини звинувачує журналіста у шпигунстві

26 березня під час урядового брифінгу Гергелі Гуляш звинуватив журналіста Саболча Паньї у шпигунстві. Натомість представник ЗМІ каже, що його кримінальне переслідування пов'язане із тим, що він досліджує секретні зв’язки очільника МЗС Угорщини Петера Сіярто з Кремлем та пише про ймовірні контрабандні вивезення грошей та коштовностей із Росії.

Він запевняє, що міг би довести свою позицію, якби не професійна етика

"Я не можу розголошувати, від кого і яку інформацію я отримую як журналіст, наприклад, в Угорщині, в межах угорського уряду та державної сфери. Це абсолютно несправедливе звинувачення змушує мене поділитися деталями мого конкретного розслідування", — написав він.

Журналіст припускає, що діюча влада може висунути проти нього й інші звинувачення.

Контакти Угорщини та Росії: що відомо

23 березня в Угорщині розрогівся скандал через статтю журналіста Сабольча Паньї, який написав про зв'язок Сіярто з росіянами. Після цього прем'єр Угорщини Віктор Орбан доручив провести розслідування щодо можливого прослуховування іноземними спецслужбами члена угорського уряду, адже для чого використовували угорського журналіста Сабольча Паньї.

24 березня Петер Сійярто підтвердив, що підтримує прямий контакт зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим під час закритих засідань Ради ЄС із зовнішньої політики.

До цього видання The Washington Post писало, що Сійярто під час перерв у засіданнях Ради ЄС регулярно підтримував контакт із Лавровим. Зрештою, ця інформація викликала занепокоєння у країнах-членах Євросоюзу, оскільки зміст таких зустрічей є конфіденційним, а принцип взаємної довіри між державами блоку передбачає прозорість і обмеження зовнішніх контактів. Крім того, у понеділок Європейська комісія закликала Угорщину надати пояснення щодо цих контактів.