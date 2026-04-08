Передавав документи щодо вступу України в ЄС: у мережу злили нові розмови Сіярто і Лаврова, — ЗМІ

За кілька днів до національних виборів в Угорщині очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто потрапив у новий "плівковий скандал" за участю російського міністра Лаврова.

Консорціум журналістських розслідувань опублікував нові аудіозаписи, де угорський міністр говорить з головою МЗС Росії про вступ України до Європейського Союзу, санкції проти Кремля, обговорюючи інші теми пов'язані з ЄС. Про це написало видання VSquare.org, повідомляє Reuters.

На одному із опублікованих фрагментів Сійярто нібито згоден передати документ про роль мов національних меншин у переговорах щодо вступу України до ЄС, після того, як його про це попросив Лавров.

"Я надішлю це вам. Це не проблема", — каже Сійярто на одному з записів.

Також із оприлюднених записів складно зрозуміти, про який саме документ йшлося та чи був він у публічному доступі.

Reuters повідомляє, що не змогло незалежно підтвердити автентичність оприлюднених аудіо.

Окрім цього, угорські журналісти опублікували й інші бесіди Сійярто і Лаврова. Де політики, за їхніми словами, готували поїздку Орбана до Москви у 2024 році, обговорювали блокування нових санкцій ЄС проти РФ у 2025 році, а також подробиці переговорів Дональда Трампа і Володимира Путіна, які пройшли на Алясці.

У мережу злили нову розмову Сіярто і Лаврова

Журналісти наголошують окремо на тоні цих розмов. Лавров, прощаючись в одній із розмов каже: "Усього найкращого, друже", а Сійярто йому відповідає: "Якщо тобі щось знадобиться, я до твоїх послуг".

Реакція Петера Сіярто на опубліковані розмови

Очільник МЗС вже прокоментував аудіозаписи. Він вкотре повторив, що іноземні спецслужби за активної участі угорських журналістів прослуховували телефонні розмови та сьогодні знову їх публікують.

"Угорщина твердо стоїть за мир і повністю підтримує всі зусилля щодо миру. Ми найкатегоричнішим чином відстоюємо права угорців у Закарпатті, чиї права протягом останніх десяти років постійно відбирала українська держава. Ми боремося за доступ до дешевої російської нафти та газу, оскільки без них витрати на комунальні послуги в Угорщині потроїлися б. Ми вважаємо політику Брюсселя щодо війни надзвичайно небезпечною, оскільки вона ризикує втягнути Європу у конфлікт", — написав він в Х.

Нові розмови Сіярто і Лаврова

Нагадаємо, що це вже не перші розмови між політиками так видання VSquare.org 31 березня вже опублікувало частину розмов, де угорські та російські політики постійно перебувають у контакті, під час яких Будепешт інформує Москву про деталі закритих обговорень у ЄС.

Тако у розмові за 30 серпня 2024 року, коли Лавров зателефонував Сіярто після того, як той прибув до Будапешта із Санкт-Петербурга, російський чиновник нагадує колезі про прохання олігарха Алішела Ісмаїлова виключити зі списку санкцій ЄС його сестру Гульбахор Ісмаїлову.