Міністр закордонних справ Угорщини зник після виборів: що відомо

Угорські медіа повідомили про зникнення з публічного простору міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто після поразки прем’єр-міністра Віктора Орбана на парламентських виборах. Журналісти звернули увагу, що дипломат не з’являвся поруч із Орбаном у ключові моменти та припинив активність у соціальних мережах.

Угорські засоби масової інформації повідомили, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зник із публічного простору після того, як стало відомо про поразку Віктора Орбана на парламентських виборах, повідомило видання 444.hu.

Зокрема, журналісти звернули увагу, що Сіярто не з’явився поруч із Орбаном у момент, коли той публічно визнав поразку. Це викликало додаткові запитання щодо його місцезнаходження та ролі після виборів.

Крім того, зазначається, що глава МЗС Угорщини припинив активність у соціальних мережах. Він не публікував нових повідомлень понад 16 годин, а останній його допис у Facebook з’явився ще під час голосування, коли він закликав прихильників партії "Фідес" взяти участь у виборах. Раніше того ж дня Сіярто повідомляв, що вже проголосував разом із дружиною, однак після цього його публічна активність різко припинилася.

Відео дня

На тлі цього в угорських медіа також згадують, що останнім часом Сіярто опинився в центрі критики через розслідування журналістів. У них йшлося про його контакти з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та можливу передачу конфіденційної інформації під час переговорів на рівні ЄС.

Водночас парламентські вибори в Угорщині завершилися історичною поразкою Віктора Орбана, який перебував при владі понад 16 років. Після закриття виборчих дільниць він визнав поразку та привітав опонентів із перемогою.

За результатами голосування, опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром отримала можливість сформувати більшість у парламенті та контролювати понад дві третини голосів. Сам Мадяр закликав до негайної відставки Орбана.

Ще донедавна такий результат виборів не виглядав очевидним. Однак ситуація змінилася після появи інформації про дії урядовців, які могли розцінюватися як державна зрада на користь Росії. На цьому тлі зникнення Сійярто з публічного простору викликало підвищений інтерес.

Нагадаємо, що у мережі з’явилися записи розмов міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. У цих переговорах Сійярто, за даними розслідувачів, обговорював внутрішні процеси ЄС і навіть пропонував передати документи через посольство в Москві.

Раніше ми також інформували, що віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідав Будапешт перед виборами, щоб підтримати прем’єра Віктора Орбана. Під час візиту він відкрито виступив на боці чинної влади та розкритикував ЄС, звинувативши його у втручанні у виборчий процес.