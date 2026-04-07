Джей Ді Венс приїхав до Угорщини, щоб підтримати Орбана перед виборами, — NYT

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув до Будапешта, щоб підтримати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та його партію "Фідес" напередодні парламентських виборів 12 квітня 2026 року. Його зустрів глава МЗС Угорщини Петер Сіярто.

Джей Ді Венс прибув до Будапешта у вівторок 7 квітня, за п'ять днів до виборів. Під час свого візиту американський віце-президент Дж. Д. Венс заявив, що Угорщина під керівництвом пана Орбана та Сполучені Штати під керівництвом президента Трампа пов'язані "моральною співпрацею" у "захисті західної цивілізації", повідомляє The New York Times.

На прес-конференції в Будапешті Венс сказав: "Віктор Орбан, звичайно, переможе". Він похвалив пана Орбана, назвавши його "мудрим і розумним", та висловив образу на "бюрократів" Європейського Союзу, які, за його словами, "намагалися знищити угорську економіку", щоб вплинути на голосування, "бо вони ненавидять цього хлопця".

Орбан поставив ворожість до України в центр своєї кампанії за переобрання, представляючи "Фідес" як єдиного гаранта безпеки перед обличчям того, що він називає "небезпечними загрозами з боку східного сусіда Угорщини". Орбан звинуватив ЄС та Україну у спробі втрутитися у недільні вибори та заявив, що Україна хоче порушити постачання енергоносіїв до Угорщини.

"Відносини та дружба між Угорщиною та Сполученими Штатами дуже важливі для нас. Частково тому, що ми любимо угорський народ і цю дивовижну націю та культуру, та частково тому, що президент любить вас, і я теж, тому що ви є такою важливою частиною того, що зробило Європу сильною та процвітаючою", – сказав Венс Орбану перед тим, як вони розпочали переговори за зачиненими дверима, повідомляє Reuters.

Рідкісний особистий жест підтримки Орбана з боку високопосадовця США є останнім прикладом зусиль Трампа підтримати однодумців-лідерів правого спрямування, зокрема в Аргентині та Японії. Візит Венса став частиною політики адміністрації Трампа, викладеній в документі про стратегію національної безпеки, опублікованому в грудні. Вона полягає в узгодженні з "патріотичними європейськими партіями".

Венса та його дружину Ушу зустрів в аеропорту Будапешта міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, який заявив, що цей візит ілюструє "новий золотий вік у відносинах між США та Угорщиною". Чоловіки тепло привітали один одного, і Сіярто подарував Уші Венс букет квітів, повідомляє The Washington Post.

Сіярто заявив державним ЗМІ з аеропорту, що Венс є першим віце-президентом США, який відвідав Угорщину з 1991 року, і найвищим посадовцем США в країні з 2006 року. За словами Сійярто, Венс та Орбан обговорять міграцію, глобальну безпеку, економічну та енергетичну співпрацю.

Нагадаємо, що Джей Ді Венс заявляв про необхідність завершення війни в Україні через переговори, наголошуючи на пошуку компромісу. Він також критикував підходи Європейського Союзу до безпеки та підтримки Києва. У його риториці неодноразово звучали тези про зміну підходів США до конфлікту.

