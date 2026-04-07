Джей Ди Вэнс приехал в Венгрию, чтобы поддержать Орбана перед выборами, — NYT

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Будапешт, чтобы поддержать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его партию "Фидес" накануне парламентских выборов 12 апреля 2026 года. Его встретил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Джей Ди Вэнс прибыл в Будапешт во вторник 7 апреля, за пять дней до выборов. Во время своего визита американский вице-президент Дж. Д. Вэнс заявил, что Венгрия под руководством господина Орбана и Соединенные Штаты под руководством президента Трампа связаны "моральным сотрудничеством" в "защите западной цивилизации", сообщает The New York Times.

На пресс-конференции в Будапеште Вэнс сказал: "Виктор Орбан, конечно, победит". Он похвалил господина Орбана, назвав его "мудрым и умным", и выразил обиду на "бюрократов" Европейского Союза, которые, по его словам, "пытались уничтожить венгерскую экономику", чтобы повлиять на голосование, "потому что они ненавидят этого парня".

Відео дня

Орбан поставил враждебность к Украине в центр своей кампании за переизбрание, представляя "Фидес" как единственного гаранта безопасности перед лицом того, что он называет "опасными угрозами со стороны восточного соседа Венгрии". Орбан обвинил ЕС и Украину в попытке вмешаться в воскресные выборы и заявил, что Украина хочет нарушить поставки энергоносителей в Венгрию.

"Отношения и дружба между Венгрией и Соединенными Штатами очень важны для нас. Отчасти потому, что мы любим венгерский народ и эту удивительную нацию и культуру, и отчасти потому, что президент любит вас, и я тоже, потому что вы являетесь такой важной частью того, что сделало Европу сильной и процветающей", — сказал Вэнс Орбану перед тем, как они начали переговоры за закрытыми дверями, сообщает Reuters.

Редкий личный жест поддержки Орбана со стороны высокопоставленного чиновника США является последним примером усилий Трампа поддержать единомышленников-лидеров правого толка, в частности в Аргентине и Японии. Визит Венса стал частью политики администрации Трампа, изложенной в документе о стратегии национальной безопасности, опубликованном в декабре. Она заключается в согласовании с "патриотическими европейскими партиями".

Венса и его жену Ушу встретил в аэропорту Будапешта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который заявил, что этот визит иллюстрирует "новый золотой век в отношениях между США и Венгрией". Мужчины тепло поздравили друг друга, и Сийярто подарил Уше Вэнс букет цветов, сообщает The Washington Post.

Сийярто заявил государственным СМИ из аэропорта, что Вэнс является первым вице-президентом США, который посетил Венгрию с 1991 года, и высшим должностным лицом США в стране с 2006 года. По словам Сийярто, Вэнс и Орбан обсудят миграцию, глобальную безопасность, экономическое и энергетическое сотрудничество.

Напомним, что Джей Ди Вэнс заявлял о необходимости завершения войны в Украине через переговоры, подчеркивая поиск компромисса. Он также критиковал подходы Европейского Союза к безопасности и поддержке Киева. В его риторике неоднократно звучали тезисы об изменении подходов США к конфликту.

Ранее мы также информировали, что визит Джей Ди Вэнса в Венгрию был направлен на поддержку Виктора Орбана перед парламентскими выборами. Американский вице-президент прибыл в Будапешт за несколько дней до голосования и публично выразил поддержку партии "Фидес".