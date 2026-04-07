Джей Ді Венс назвав головних "миротворців" у війні в Україні (відео)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Дональд Трамп і Віктор Орбан — лідери, які зробили найбільше для припинення війни в Україні.

Таку заяву і ряд інших, де Венс всіляко розхвалює Орбана і критикує ЄС та Україну, він зробив під час пресконференції у Будапешті. Про це повідомляє Clash Report.

"Я тут, тому що Віктор — державний діяч. Ми чули так багато розмов у європейських столицях про необхідність припинити війну між Росією та Україною, і ми, безумовно, з цим згодні. Війна ніколи б не почалася за президентства — якби чотири роки тому президентом був Трамп. Але тепер, коли вона почалася, мабуть, двома лідерами, які зробили найбільше для фактичного припинення цього руйнівного конфлікту, стали Дональд Дж. Трамп і Віктор Орбан в Угорщині. І вони зробили це через дипломатію, через спілкування з людьми, через спроби зрозуміти, що потрібно українцям і росіянам для припинення війни", — заявив Джей Ді Венс.

Також Джей Ді Венс заявив, що нібито в українській системі були люди, які перед виборами 2024 року вели передвиборчу кампанію на боці демократів.

Раніше Віктор Орбан, проросійський політик, отримав підтримку президента США Дональда Трампа. У Білому домі його назвали "зразком" для решти Європи. Але його рейтинги падають.

Нагадаємо, що візит віцепрезидента США Джей Ді Венса до Угорщини проходить цього тижня, за кілька днів до національних виборів у країні. Офіційно — це спроба зміцнити зв'язки. Але в Угорщині багато хто це розглядає, як втручання у вибори.

У своїй передвиборчій кампанії Орбан представляє Україну як ворога Угорщини, щоб консолідувати суспільство навколо себе, а також посіяти сумніви серед єврочиновників у доцільності допомоги нашій країні.