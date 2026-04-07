Підтримає Орбана перед виборами: Джей Ді Венс сьогодні з'явиться в Угорщині

Візит віцепрезидента США Джей Ді Венса до Угорщини відбудеться цього тижня, за кілька днів до національних виборів у країні. Офіційно — це спроба зміцнити зв'язки. Але в Угорщині багато хто це розглядає, як втручання у вибори.

Віктор Орбан, проросійський політик, раніше отримав підтримку президента США Дональда Трампа. У Білому домі його назвали "зразком" для решти Європи. Але його рейтинги падають. ЗМІ зазначають, що для високопоставленого американського чиновника візит до країни, яка перебуває так близько до важливих виборів, є незвичним явищем, і це розглядають як сигнал про те, на які заходи готова піти адміністрація США, щоб допомогти глобальному союзнику, який перебуває у скрутному становищі, пише CNN.

Опонент Орбана, Петер Мадяр, уже відреагував на візит американця, зазначивши, що жодна іноземна держава не повинна втручатися в угорські вибори.

Але ця поїздка також припадає на критичний момент війни з Іраном: Джей Ді Венс буде в Угорщині, коли спливе термін ультиматуму Трампа до Ірану щодо відновлення роботи Ормузької протоки. В іншому разі президент США пообіцяв знищити всі мости й електростанції в Ірані. У Білому домі також заявляли, що Венс може взяти участь в особистій зустрічі для переговорів про припинення війни з Іраном. Але замість ймовірних переговорів він їде в Угорщину.

Серед чиновників адміністрації Трампа Венс був одним із найбільш критично налаштованих щодо традиційних американських союзників у Європі. Ще на початку свого терміну він виступив у Мюнхені, заявивши, що в Європі пригнічують свободу слова, втрачають контроль над імміграцією і відмовляються співпрацювати з крайніми правими партіями в уряді.

Візит у вівторок відбудеться на тлі нової напруженості у відносинах між Вашингтоном і більшою частиною Європи, оскільки Трамп неодноразово заявляв, що переглядає зобов'язання США перед НАТО після того, як лідери альянсу відмовилися виконати його вимоги та не стали допомагати в розблокуванні Ормузької протоки.

Тим часом Віктор Орбан старанно працював над налагодженням зв'язків із рухом MAGA Трампа, який поділяє його презирство до ліберальних демократій Європи. Тривале перебування прем'єр-міністра на посаді глави держави відзначалося жорсткою імміграційною політикою, політизацією судової системи і нападками на пресу — все це певною мірою стало планом дій для другого терміну самого Трампа, зазначають журналісти.

На початку цього року Трамп у соціальних мережах назвав Віктора Орбана "по-справжньому сильним і впливовим лідером, який довів свою здатність досягати феноменальних результатів".

Але, схоже, підтримка президента США не надто вплинула на ситуацію в Угорщині. Опитування показують, що правоцентристська партія "Тиса" за рік збільшила відрив від партії "Фідес" Орбана, хоча багато виборців досі не визначилися зі своїм вибором, що робить результат недільних виборів невизначеним.

Опитування, проведене дослідницьким центром "21 Research Centre" наприкінці березня, засвідчило, що "Тиса" має підтримку 56% виборців, які визначилися, порівняно з 37%, які підтримали "Фідес". У цьому опитуванні 26% респондентів заявили, що не знають, кого підтримати.

Трамп давно вже з побоюванням ставиться до підтримки кандидатів, успіх яких не гарантований. Хоча він неодноразово заявляв про свою підтримку Орбана, він так і не відвідав Будапешт на заключному етапі передвиборчої кампанії. Дже Ді Венс їде замість нього. На 7 квітня у нього запланована зустріч з Орбаном і виступ "про багате партнерство між Сполученими Штатами та Угорщиною".

"Віцепрезидент із нетерпінням чекає на візит до Угорщини, близького союзника США, щоб розвинути успіхи, яких досягли президент Трамп і прем'єр-міністр Орбан з багатьох ключових питань, включно з енергетикою, технологіями та обороною", — заявив прессекретар Венса.

Прес-секретар угорського уряду Золтан Ковач заявив після оголошення про візит, що "цей візит знаменує собою важливий момент у зміцненні угорсько-американських відносин, і очікуються переговори на високому рівні з питань безпеки, економічного співробітництва та спільних стратегічних інтересів". Він не згадав майбутніх виборів.

Орбан, який повернувся до влади 2010 року і є найдовго правлячим прем'єр-міністром Європи, став дороговказною зіркою для європейських популістів і руху MAGA у Сполучених Штатах. Відстоюючи національний суверенітет, традиційні цінності та жорсткі кордони, Орбан давно виступає проти Європейського союзу, не прагнучи при цьому вийти з нього.

Його кандидатуру на переобрання активно підтримують діячі світового вкрай правого руху. У січні 11 національних лідерів і видних діячів крайнього правого руху, включно з Марін Ле Пен із Франції та Хав'єром Мілеєм з Аргентини, виступили з відеороликом, у якому підтримали прагнення угорського лідера до п'ятого поспіль терміну на посаді президента.

Венс — не перший високопоставлений американський чиновник, який відвідав Угорщину напередодні виборів. Держсекретар Марко Рубіо відвідав Будапешт у лютому, давши відверту оцінку того, наскільки важливою буде перемога Орбана для американської адміністрації.

"Можу з упевненістю сказати, що президент Трамп глибоко зацікавлений у вашому успіху, тому що ваш успіх — це наш успіх", — заявив він.

У своїй передвиборчій кампанії Орбан представляє Україну як ворога Угорщини, щоб консолідувати суспільство навколо себе, а також посіяти сумніви серед єврочиновників у доцільності допомоги нашій країні.

Нагадаємо, що останнім часом вийшли дві скандальні публікації в західних ЗМІ, які стосувалися зв'язків чинного угорського уряду з Кремлем. Спочатку The Washington Post повідомило, що агенти РФ запропонували провести інсценований замах на Віктора Орбана, щоб мотивувати його прихильників прийти на вибори.