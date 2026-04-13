Союзники Орбана відреагували на перемогу Мадяра: що сказали у Кремлі, в ЄС, США та Словаччині

Після перемоги опозиційної партії "Тіса" на чолі з Петером Мадяром на парламентських виборах в Угорщині союзники прем’єр-міністра Віктора Орбана відреагували на зміну влади. Результати голосування вже називають історичними та такими, що можуть змінити відносини Угорщини з Європейським Союзом, Росією та адміністрацією президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Опозиційна партія в Угорщині усунула прем'єр-міністра Віктора Орбана після 16 років правління на історичних виборах, які переосмислять відносини країни з ЄС, РФ та США, повідомляє Bloomberg. Перемога партії "Тіса" в Угорщині, за даними виборчої комісії, очевидна після підрахунку 90% голосів. Вона отримала 69% парламентських мандатів порівняно з 28% у партії "Фідес". Орбан визнав програш на виборах, заявивши своїм прихильникам, що результат був для нього "болючим". Він привітав Петера Мадяра з перемогою.

Результатом виборів в Угорщині 2026 року є удар по президенту США Дональду Трампу та очільнику Кремля Володимиру Путіну, які прагнули зберегти при владі прем'єр-міністра Європейського Союзу з найдовшим терміном перебування при владі. Трамп неодноразово підтримував Орбана та відправив віцепрезидента Джей Ді Венса до Будапешта для його агітації лише за кілька днів до голосування.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва з повагою ставиться до результатів парламентських виборів в Угорщині та розраховує на продовження прагматичної співпраці з новим керівництвом країни.

"Угорщина зробила свій вибір, ми з повагою ставимося до цього вибору, ми розраховуємо на те, що ми продовжимо наші дуже прагматичні контакти з новим керівництвом Угорщини, Ми чули заяви про готовність вести діалог, зрозуміло, це буде корисно", — прокоментував він результати парламентських виборів в Угорщині.

За його словами, у Кремлі враховують волевиявлення угорських громадян і очікують збереження робочих контактів між Москвою та Будапештом і після відставки Віктора Орбана. Пєсков також зазначив, що чув заяви про готовність до діалогу, і вважає, що це може бути корисним для обох сторін.

"Які будуть дії нового керівництва Угорщини, ну, мабуть, треба набратися терпіння і подивитися, що відбуватиметься. Ми, ще раз повторюю, зацікавлені у вибудовуванні добрих відносин з Угорщиною, як і з усіма країнами Європи", — зазначив він..

За його словами, Росія зацікавлена у розвитку стабільних відносин не лише з Угорщиною, а й з іншими європейськими країнами. Коментуючи можливість відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", Пєсков зазначив, що це питання слід адресувати Угорщині та іншим європейським державам.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у понеділок привітав новообраного лідера Угорщини Петера Мадяра, запропонувавши "інтенсивну співпрацю", водночас висловивши подяку прем'єр-міністру, який йде у відставку, Віктору Орбану. Фіцо, ключовий союзник, який підтримував Орбана до початку голосування, заявив, що Словаччина готова до тісних зв'язків, і спільні дії щодо захисту енергетичних інтересів залишаються метою.

"З повною повагою я беру до уваги рішення громадян Угорщини… і готовий до інтенсивної співпраці з новим прем'єр-міністром Угорщини, якого вітаю з результатами виборів", – заявив Фіцо.

Обидві сторони прагнули відновити постачання російської нафти нафтопроводом "Дружба". Фіцо сказав, що, на його думку, Словаччина, Угорщина та Центральна Європа все ще зацікавлені у відновленні його роботи, додавши, що спільні дії з Угорщиною щодо захисту енергетичних інтересів залишаються незмінними як мета уряду.

Політична група "Патріоти за Європу" в Європарламенті після поразки Віктора Орбана на парламентських виборах виступила із заявою на його підтримку та звинуватила інституції ЄС у втручанні. Документ оприлюднили у X 13 квітня, коли результати голосування в Угорщині вже стали відомі. У заяві представники об’єднання висловили підтримку партії "Фідес" і самому Орбану, підкресливши важливість збереження національного суверенітету та консервативних цінностей у Європі.

Президент США Дональд Трамп достроково завершив спілкування з журналістами після запитання про поразку прем’єр-міністра Угорщини Віктор Орбан на парламентських виборах. Відео інциденту оприлюднив журналіст радіо RMF FM у США в соцмережі X. Під час пресбрифінгу Трампа попросили прокоментувати результати виборів в Угорщині, де Орбан, якого раніше підтримував американський лідер, зазнав поразки. У відповідь президент США обмежився короткою подякою представникам медіа, не ставши давати жодних пояснень щодо ситуації. Після цього Трамп завершив розмову, розвернувся та попрямував до літака.

Нагадаємо, що після перемоги Петера Мадяра угорська політика входить у фазу переформатування, однак система Віктора Орбана зберігає значний вплив. Експерти зазначають, що швидкого потепління відносин із Україною очікувати не варто через внутрішні фактори.

Раніше ми також інформували, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зник із публічного простору після поразки Віктора Орбана на виборах. Він не з’явився поруч із Орбаном під час визнання поразки та припинив активність у соцмережах. На цьому тлі його відсутність викликала активне обговорення в угорських медіа.