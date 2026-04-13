Угорщина після Орбана: чи зламає Мадяр правила гри та що це дасть Україні

Угорщина опинилася на порозі політичного перезавантаження, яке може змінити не лише баланс сил усередині країни, а і її роль у Європі. Стрімке посилення Петера Мадяра кидає виклик багаторічній системі Віктора Орбана, але водночас не дає простих відповідей для України. Чи стане це шансом на перезавантаження відносин із Києвом і чому швидких змін чекати не варто, розбирався Фокус.

Угорська політика входить у фазу серйозних змін: стрімке посилення опозиційного політика Петера Мадяра стало одним із найгучніших викликів для системи влади, яку роками вибудовував Віктор Орбан. На тлі внутрішньої кризи довіри та втоми суспільства від старих еліт новий політичний гравець швидко перетворився на символ альтернативи.

Петер Мадяр — колишній представник системи, який публічно порвав із владною вертикаллю, — зумів конвертувати протестні настрої у політичний капітал. Його підтримка зросла на хвилі критики уряду Орбана, зокрема через питання корупції, концентрації влади та економічних труднощів. Фактично Мадяр став виразником запиту на оновлення політики в Угорщині.

Головним політичним аутсайдером у цій ситуації виглядає не лише правляча партія "Фідес", а й традиційна опозиція. Протягом років вона не змогла запропонувати ефективної альтернативи Орбану, що й відкрило шлях новим фігурам. Мадяр, на відміну від класичних опозиціонерів, зміг вийти за межі звичного електорату й залучити частину виборців, розчарованих як владою, так і старою опозицією.

Таким чином, йдеться не просто про політичну конкуренцію, а про переформатування всього угорського політичного поля.

Перемога Мадяра: що це означає для України

За обережними оцінками міжнародних експертів, для України поява сильного опозиційного центру в Угорщині може мати стратегічне значення. Політика Віктора Орбана щодо Києва протягом останніх років залишалася суперечливою: Будапешт неодноразово блокував або затягував рішення ЄС, пов'язані з підтримкою України.

Петер Мадяр поки не сформував чіткої зовнішньополітичної доктрини, однак його риторика значно менш конфронтаційна щодо Європейського Союзу. Це може означати більш прагматичний і менш політизований підхід до українського питання.

Однак політолог Олег Постернак вважає, що очікувати швидкого перезавантаження відносин між Україною та Угорщиною після політичного підйому Петера Мадяра не варто. Попри популярні в українському середовищі побоювання, що Мадяр може виявитися "прихованим націоналістом" або навіть "другим Орбаном", ситуація значно складніша.

За словами експерта, новий угорський лідер змушений буде враховувати наслідки багаторічної антиукраїнської риторики, сформованої за часів Орбана. Йдеться не лише про внутрішню пропаганду, а й про вплив зовнішніх політичних технологій, які зробили українське питання чутливим для угорського суспільства.

"Навіть якщо Мадяр теоретично готовий до швидкого потепління з Україною, різкий розворот може вдарити по його власній політичній позиції. Українська тема стала настільки чутливою та подразливою для угорського суспільства, що проукраїнський крен в зовнішній політиці може заплямувати виборчий тріумф та початковий імпульс на реалізацію політики змін", — пояснює Постернак.

Додатковим стримуючим фактором залишається внутрішня політика: партія "Фідес", пов'язана з Орбаном, зберігає вплив і переходить у сильну опозицію. Саме тому, за словами політолога, Мадяр демонстративно орієнтується насамперед на європейські столиці — Варшаву, Відень і Брюссель, відкладаючи український напрямок.

Постернак проводить історичну паралель із Віктором Ющенком, який після обрання здійснив перший візит до Москви, намагаючись нейтралізувати негативні наративи. У випадку Мадяра ситуація дзеркальна: надто швидке зближення з Києвом може лише підсилити риторику Орбана про "зовнішнє управління".

На думку експерта, перед тим як переходити до перезавантаження відносин з Україною, нова угорська влада буде змушена зосередитися на внутрішніх змінах — від реформ уряду і судової системи до стабілізації економіки та відновлення довіри з боку ЄС.

Водночас вікно можливостей для Києва зберігається.

"Поступове потепління можливе, але воно вимагатиме часу і взаємних кроків. Україна також може пришвидшити цей процес — зокрема через дипломатичні сигнали, роботу з угорською громадою та економічні рішення, як-от питання енергетичної співпраці", — зазначає Постернак.

Окремо політолог звертає увагу на роль Угорщини в ЄС за часів Орбана. Будапешт фактично виконував функцію "публічного опонента" України, тоді як частина європейських країн, не бажаючи відкритого конфлікту, використовувала угорську позицію як інструмент блокування рішень.

"Орбан був зручним для багатьох — він озвучував те, що інші воліли не говорити вголос. І це ще один фактор, який ускладнює швидку зміну курсу навіть після появи нової політичної фігури", — підсумовує експерт.

Старт із чистого аркуша: що зміниться у відносинах Києва і Будапешта

Політолог Ігор Рейтерович також вважає, що перемога Петера Мадяра не означає автоматичного прориву у відносинах між Києвом і Будапештом, однак відкриває нове "вікно можливостей".

За його словами, Мадяр, попри вихід з орбанівської системи, багато в чому залишається її продуктом.

"Це Орбан, але молодший і більш поміркований у низці питань. Водночас він точно не є євроскептиком — і це для України великий плюс", — каже Фокусу експерт.

Рейтерович звертає увагу, що перші кроки нового угорського лідера будуть спрямовані не на Україну, а на відновлення відносин із Європейським Союзом. Зокрема, ключовим питанням стане розблокування фінансової допомоги ЄС, замороженої через проблеми з верховенством права за часів Орбана.

"Якщо Мадяр домовиться з Брюсселем про відновлення фінансування, це автоматично потягне за собою і більш конструктивну позицію щодо України. Зокрема, може йтися про розблокування рішень, пов'язаних із фінансовою підтримкою Києва", — зазначає політолог.

Водночас він також вважає, що Києву не варто очікувати швидких змін. Відносини фактично доведеться вибудовувати заново.

"Ми починаємо з нуля. І це означає, що багато залежатиме як від України, так і від нової угорської влади", — підкреслює Рейтерович.

Окремо експерт наголошує, що значна частина суперечностей між країнами була штучно сформована попередньою владою Угорщини. Тому їх можна поступово знімати через переговори та роботу на дипломатичному рівні.

Щодо зовнішнього фактора, зокрема впливу Дональда Трампа, який раніше демонстрував симпатії до Орбана, Рейтерович не очікує серйозних ризиків для України. На його думку, США не будуть визначати свою політику щодо Угорщини виключно через персоналії.

"Трамп може висловлювати позицію, але навряд чи буде глибоко втручатися в угорську політику. Для нього це не пріоритетний напрямок", — пояснює експерт, додаючи, що навіть попередня близькість між Орбаном і американськими політиками не давала Будапешту реальних переваг у межах НАТО.

У підсумку, за словами політолога, Україна має шанс на поступове покращення відносин із Угорщиною, однак цей процес буде непростим і розтягнутим у часі.

"Шанси є, але швидких результатів чекати не варто. Головне — що стартові умови вже інші", — резюмує Рейтерович.

Нагадаємо, 12 квітня на виборах в Угорщині була рекордна явка виборців на голосування.

