Перемога Петера Мадяра в Угорщині: хто програв на політичній арені та як зміниться ставлення до України

16-річне правління Віктора Орбана в Будапешті добігло кінця після того, як він визнав поразку на виборах в Угорщині від свого суперника Петера Мадяра. І тепер Україна та інший світ припускають, чого їм чекати від нового прем'єр-міністра і його партії "Тиса"

Після підрахунку майже всіх голосів Петер Мадяр, вочевидь, отримає 138 місць у парламенті, що складається з 199 депутатів, що забезпечить йому широкі повноваження для проведення реформ в Угорщині. Але також його перемога матиме значення для ЄС та України, пише Politico.

Давно вибори в Угорщині не викликали такого ажіотажу

"Сьогодні угорці сказали "так" Європі, вони сказали "так" вільній Угорщині", — заявив Мадяр тріумфуючому натовпу на березі Дунаю, закликаючи при цьому прихильників Орбана в державних установах піти у відставку.

Віктор Орбан у своїй промові ухвалив результати, заявивши, що його партія "Фідес" буде "служити нашій країні та угорському народу з опозиції". "Фідес" упевнено рухається до отримання 55 місць.

Наслідки недільного голосування виходять далеко за межі Угорщини. Ось усі інші переможці та переможені найважливіших виборів у Європі цього року.

Переможці

Глави ЄС Урсула фон дер Ляєн і Антоніу Кошта

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Антоніу Кошта можуть попрощатися з одним із найупертіших лідерів ЄС, який використовував своє право вето під час ухвалення найважливіших рішень Брюсселя, включно з фінансовою підтримкою України.

Орбан також був одним із найзатятіших супротивників у Брюсселі, розпалюючи євроскептицизм, підриваючи верховенство права всередині країни і неодноразово чинячи опір законодавству ЄС, що становило пряму загрозу здатності Комісії забезпечувати дотримання своїх правил.

"Угорщина обрала Європу. Європа завжди обирала Угорщину. Країна повертається на свій європейський шлях. Союз стає сильнішим", — заявила фон дер Лейєн за кілька миттєвостей після того, як Орбан визнав поразку.

Українці (із застереженням)

Цього року Орбан наклав вето на кредит Україні в розмірі 90 мільярдів євро, узгоджений лідерами, включно з його самим, у грудні 2025 року.

Угорщина відмовилася від свого рішення про схвалення проекту після того, як припинилися поставки російської нафти трубопроводом "Дружба", що проходить через Україну. Орбан заявив, що це був навмисний хід Києва, спрямований на здійснення впливу на вибори шляхом ослаблення угорської економіки. Поставки нафти припинилися після того, як Росія обстріляла нафтопровід у Львівській області.

У неділю ввечері президент Володимир Зеленський привітав Угорщину. "Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма в Європі, і ми готові розвивати нашу співпрацю з Угорщиною", — сказав він, додавши, що Київ готовий до "зустрічей і спільної конструктивної роботи на благо обох народів".

Угорська сторона хоче підтримувати добрі відносини з Брюсселем і, ймовірно, розблокує кредит. Але Петер Мадяр уже заявив, що виступає проти відправки угорської зброї або грошових коштів до Києва, а також проти прискореного вступу України до ЄС.

Мадяр пообіцяв винести це питання на референдум, що фактично означало б затягування процесу з огляду на сильні антиукраїнські настрої в угорському суспільстві, яким йому необхідно відповідати, щоб зберегти підтримку.

Молоді угорці

Опитування, проведені перед голосуванням, засвідчили, що до двох третин угорців, молодших за 30 років, хотіли б, щоб Віктор Орбан пішов у відставку.

Напередодні виборів у Будапешті відбулися масштабні протестні концерти, які залучили сотні тисяч молодих угорців, чимало з яких, за повідомленнями міжнародних ЗМІ, заявили, що покинуть країну, якщо Орбан знову переможе.

У своїй переможній промові Мадяр подякував угорській молоді, тоді як натовпи молодих людей заповнили вулиці Будапешта, святкуючи результат. "Дякую за те, що ви повернули надію, надію на зміни", — сказав він.

Журналісти та лікарі

В Угорщині незалежним журналістам довелося зіткнутися з серйозними труднощами, оскільки Орбан взяв під контроль 80 відсотків ЗМІ країни. Незважаючи на це, незалежні репортери зіграли вирішальну роль у підсумковому результаті. Вони розкрили, як уряд Орбана працював над підривом опозиції через спецслужби країни, і отримали подробиці телефонних розмов між Будапештом і Кремлем, у яких обговорювалися делікатні питання ЄС.

Лікарі також опиняться у виграші, оскільки угорська палата лікарів пообіцяла збільшити державні інвестиції на 1 мільярд євро на рік. Ця обіцянка прозвучала після десятиліття недофінансування сектору охорони здоров'я, що призвело до довгих черг, старих лікарень, нестачі обладнання та, зрештою, до витоку мізків, заявив президент Угорської медичної палати Петер Алмос виданню Politico.

У минулому уряд Орбана розгорнув рекламні кампанії з використанням білбордів, звинувачуючи лікарів у недоліках системи охорони здоров'я.

Ті, хто програв

Дональд Трамп і Джей Ді Венс

Віце-президент США Джей Ді Венс відвідав Орбана в Будапешті 7 квітня, щоб підтримати його переобрання, заявивши, що той переможе, і звинувативши ЄС у втручанні у вибори. Президент США Дональд Трамп п'ять разів публічно підтримував Орбана за останні шість місяців і пообіцяв, що Вашингтон надасть Угорщині економічну підтримку.

"Ми повинні домогтися переобрання Орбана на пост прем'єр-міністра Угорщини, чи не так?" — заявив Венс прихильникам партії "Фідес" під бурхливі оплески під час мітингу на футбольному стадіоні. Але слова підтримки виявилися марними, завдавши удару по Білому дому, який тепер втратив свого ключового союзника в Європі на тлі погіршення трансатлантичних відносин.

Бізнесмени та аналітичні центри, пов'язані з партією "Фідес"

Мережа консервативних аналітичних центрів, що фінансуються урядом Орбана, ризикує втратити операційні кошти. До їх числа входить і аналітичний центр Mathias Corvinus Collegium, очолюваний політичним директором Орбана, який займається лобіюванням інтересів в інститутах ЄС у Брюсселі.

Угорські бізнесмени, близькі до партії "Фідес" і домінуючі в приватному секторі країни, — зокрема, друг дитинства Орбана Лорінц Месарош і його зять Іштван Тіборц, — ризикують втратити свій привілейований доступ до коштів ЄС і державних контрактів.

У своїй переможній промові Петер Мадяр заявив, що створить "управління з відновлення національного багатства", в якому юристи і поліція проводитимуть розслідування для повернення державних активів і ув'язнення за ґрати тих, хто брав участь у корупції. "Ми ніколи більше не будемо країною, де немає жодних наслідків", — сказав він.

Кремль

Президент Росії Володимир Путін щойно втратив цінного союзника — і ключове джерело інсайдерської інформації — у самому серці ЄС.

Останніми місяцями угорські та міжнародні ЗМІ повідомляли про тісні зв'язки між Будапештом і Москвою, зокрема про телефонні розмови між міністром закордонних справ Петером Сіярто і його російським колегою Сергієм Лавровим.

Згідно з цими повідомленнями, вони обговорювали внутрішні питання ЄС, що стосуються санкцій проти Росії, при цьому Сіярто нібито пообіцяв поділитися конфіденційними європейськими документами через угорське посольство.

Праве крило Європи

Віктор Орбан, який часто обіцяв "окупувати" Брюссель і змінити інституції зсередини, є ключовою фігурою вкрай правої партії "Патріоти за Європу", яка об'єднує націоналістичні партії ЄС, як-от французька "Національні збори" на чолі з Марін Ле Пен та іспанська Vox на чолі з Сантьяго Абаскалем.

Поразка Орбана — це також втрата для інших крайніх правих діячів у Європі, включно з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, яка втрачає союзника за столом переговорів у Брюсселі.

