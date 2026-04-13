Победа Петера Мадьяра в Венгрии: кто проиграл на политической арене и как изменится отношение к Украине

16-летнее правление Виктора Орбана в Будапеште подошло к концу после того, как он признал поражение на выборах в Венгрии от своего соперника Петера Мадьяра. И теперь Украина и прочий мир предполагают, чего им ждать от нового премьер-министра и его партии "Тиса"

После подсчета почти всех голосов Петер Мадьяр, по всей видимости, получит 138 мест в парламенте, состоящем из 199 депутатов, что обеспечит ему широкие полномочия для проведения реформ в Венгрии. Но также его победа будет иметь значение для ЕС и Украины, пишет Politico.

Давно выборы в Венгрии не вызывали такого ажиотажа

"Сегодня венгры сказали "да" Европе, они сказали "да" свободной Венгрии", — заявил Мадьяр ликующей толпе на берегу Дуная, призывая при этом сторонников Орбана в государственных учреждениях уйти в отставку.

Виктор Орбан в своей речи принял результаты, заявив, что его партия "Фидес" будет "служить нашей стране и венгерскому народу из оппозиции". "Фидес" уверенно движется к получению 55 мест.

Последствия воскресного голосования выходят далеко за пределы Венгрии. Вот все остальные победители и проигравшие самых важных выборов в Европе в этом году.

Победители

Главы ЕС Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта могут попрощаться с одним из самых упрямых лидеров ЕС, который использовал свое право вето при принятии важнейших решений Брюсселя, включая финансовую поддержку Украины.

Орбан также был одним из самых ярых противников в Брюсселе, разжигая евроскептицизм, подрывая верховенство права внутри страны и неоднократно сопротивляясь законодательству ЕС, которое представляло собой прямую угрозу способности Комиссии обеспечивать соблюдение своих правил.

"Венгрия выбрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию. Страна возвращается на свой европейский путь. Союз становится сильнее", — заявила фон дер Лейен спустя несколько мгновений после того, как Орбан признал поражение.

Украинцы (с оговоркой)

В этом году Орбан наложил вето на кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, согласованный лидерами, включая его самого, в декабре 2025 года.

Венгрия отказалась от своего решения об одобрении проекта после того, как прекратились поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", проходящему через Украину. Орбан заявил, что это был преднамеренный ход Киева, направленный на оказание влияния на выборы путем ослабления венгерской экономики. Поставки нефти прекратились после того, как Россия обстреляла нефтепровод в Львовской области.

В воскресенье вечером президент Владимир Зеленский поздравил Венгрию. "Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, и мы готовы развивать наше сотрудничество с Венгрией", — сказал он, добавив, что Киев готов к "встречам и совместной конструктивной работе на благо обоих народов".

Венгерская сторона хочет поддерживать хорошие отношения с Брюсселем и, вероятно, разблокирует кредит. Но Петер Мадьяр уже заявил, что выступает против отправки венгерского оружия или денежных средств в Киев, а также против ускоренного вступления Украины в ЕС.

Мадьяр пообещал вынести этот вопрос на референдум, что фактически означало бы затягивание процесса, учитывая сильные антиукраинские настроения в венгерском обществе, которым ему необходимо соответствовать, чтобы сохранить поддержку.

Молодые венгры

Опросы, проведенные перед голосованием, показали, что до двух третей венгров моложе 30 лет хотели бы, чтобы Виктор Орбан ушел в отставку.

В преддверии выборов в Будапеште прошли масштабные протестные концерты, которые привлекли сотни тысяч молодых венгров, многие из которых, по сообщениям международных СМИ , заявили, что покинут страну, если Орбан снова победит.

В своей победной речи Мадьяр поблагодарил венгерскую молодежь, в то время как толпы молодых людей заполнили улицы Будапешта, празднуя результат. "Спасибо за то, что вы вернули надежду, надежду на перемены", — сказал он.

Журналисты и врачи

В Венгрии независимым журналистам пришлось столкнуться с серьезными трудностями, поскольку Орбан взял под контроль 80 процентов СМИ страны. Несмотря на это, независимые репортеры сыграли решающую роль в итоговом результате. Они раскрыли, как правительство Орбана работало над подрывом оппозиции через спецслужбы страны, и получили подробности телефонных разговоров между Будапештом и Кремлем, в которых обсуждались деликатные вопросы ЕС.

Врачи также окажутся в выигрыше, поскольку венгерская палата врачей пообещала увеличить государственные инвестиции на 1 миллиард евро в год. Это обещание прозвучало после десятилетия недофинансирования сектора здравоохранения, которое привело к длинным очередям, ветхим больницам, нехватке оборудования и, в конечном итоге, к утечке мозгов, заявил президент Венгерской медицинской палаты Петер Алмос изданию Politico.

В прошлом правительство Орбана развернуло рекламные кампании с использованием билбордов, обвиняя врачей в недостатках системы здравоохранения.

Проигравшие

Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил Орбана в Будапеште 7 апреля, чтобы поддержать его переизбрание, заявив, что тот победит, и обвинив ЕС во вмешательстве в выборы. Президент США Дональд Трамп пять раз публично поддерживал Орбана за последние шесть месяцев и пообещал, что Вашингтон окажет Венгрии экономическую поддержку.

"Мы должны добиться переизбрания Орбана на пост премьер-министра Венгрии, не так ли?" — заявил Вэнс сторонникам партии "Фидес" под бурные аплодисменты во время митинга на футбольном стадионе. Но слова поддержки оказались тщетными, нанеся удар по Белому дому, который теперь потерял своего ключевого союзника в Европе на фоне ухудшения трансатлантических отношений.

Бизнесмены и аналитические центры, связанные с партией "Фидес"

Сеть консервативных аналитических центров, финансируемых правительством Орбана, рискует потерять операционные средства. В их число входит и аналитический центр Mathias Corvinus Collegium, возглавляемый политическим директором Орбана и занимающийся лоббированием интересов в институтах ЕС в Брюсселе.

Венгерские бизнесмены, близкие к партии "Фидес" и доминирующие в частном секторе страны, — в том числе друг детства Орбана Лоринц Месарош и его зять Иштван Тиборц, — рискуют потерять свой привилегированный доступ к средствам ЕС и государственным контрактам.

В своей победной речи Петер Мадьяр заявил, что создаст "управление по восстановлению национального богатства", в котором юристы и полиция будут проводить расследования для возвращения государственных активов и заключения за решетку тех, кто участвовал в коррупции. "Мы никогда больше не будем страной, где нет никаких последствий", — сказал он.

Кремль

Президент России Владимир Путин только что потерял ценного союзника — и ключевой источник инсайдерской информации — в самом сердце ЕС.

В последние месяцы венгерские и международные СМИ сообщали о тесных связях между Будапештом и Москвой, в том числе о телефонных разговорах между министром иностранных дел Петером Сийярто и его российским коллегой Сергеем Лавровым.

Согласно этим сообщениям, они обсуждали внутренние вопросы ЕС, касающиеся санкций против России, при этом Сийярто якобы пообещал поделиться конфиденциальными европейскими документами через венгерское посольство.

Правое крыло Европы

Виктор Орбан, который часто обещал "оккупировать" Брюссель и изменить институты изнутри, является ключевой фигурой крайне правой партии "Патриоты за Европу", объединяющей националистические партии ЕС, такие как французская "Национальное собрание" во главе с Марин Ле Пен и испанская Vox во главе с Сантьяго Абаскалем.

Поражение Орбана — это также потеря для других крайне правых деятелей в Европе, включая премьер-министра Италии Джорджию Мелони, которая теряет союзника за столом переговоров в Брюсселе.

