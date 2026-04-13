Мадьяр получил конституционное большинство в Венгрии: официальные результаты подсчета почти 100% бюллетеней

После подсчета почти 100% бюллетеней уверенную победу на парламентских выборах в Венгрии одерживает оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром. Они получают конституционное большинство в парламенте страны.

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его партия "Фидес" занимают второе место, следует из официальных данных избирательной комиссии.

Голоса венгров распределились следующим образом:

за партию "Тиса" проголосовали 53,06% венгров, они получают 138 из 199 мест в парламенте;

за "Фидес" свои голоса отдали 38,43% избирателей — это 55 депутатских мест;

еще 6 мест по пропорциональному списку получает праворадикальная партия "Наша родина", которая набрала 5,83%.

Результаты выборов в Венгрии Фото: Скриншот

Для получения конституционного большинства в Венгрии нужно иметь 133 мандата.

На момент публикации материала было обработано 98,93% бюллетеней.

Петер Мадьяр констатировал падение режима Орбана

После закрытия избирательных участков Петер Мадьяр выступал с речью в Будапеште, в которой сообщил избирателям о падении режима Виктора Орбана и освобождении страны от аппарата пропаганды и ненависти, на который власть потратила сотни миллиардов.

Мадьяр пообещал укрепить и расширить сотрудничество Венгрии в рамках стран Вышеградской четверки:

"В этом духе моя первая поездка будет в Польшу, чтобы укрепить тысячелетнюю польско-венгерскую дружбу. Моя вторая поездка приведет меня в Вену, а третья — в Брюссель, чтобы мы могли вернуть домой средства ЕС, на которые имеет право венгерский народ", — сказал Мадьяр.

Зеленский поздравил Мадьяра с победой

Президент Украины Владимир Зеленский еще до окончательного подсчета голосов поздравил Петера Мадяра с "убедительной победой".

"Важно, когда побеждает конструктивный подход", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе и готова развивать сотрудничество с Венгрией.

"Европа и каждое европейское государство должны становиться сильнее, и миллионы европейцев стремятся к сотрудничеству и стабильности. Мы готовы к встречам и совместной конструктивной работе на благо обоих народов, а также ради мира, безопасности и стабильности в Европе", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 12 апреля на выборах в Венгрии была рекордная явка избирателей на голосование.

Фокус также писал о том, что Мадьяр опережает Орбана, а "Тиса" будет иметь большинство в парламенте.