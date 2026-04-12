Выборы в Венгрии: Мадьяр опережает Орбана, "Тиса" будет иметь большинство в парламенте

Партия "Тиса" оппозиционного политика Петера Мадьяра может победить "Фидес" премьера Виктора Орбана на выборах в парламент Венгрии. Чтобы получить конституционное большинство, ей, по прогнозам, не будет хватать лишь одного голоса.

Нынешняя оппозиция может получить 132 мандата из 199, но нехватка одного голоса для конституционного большинства, которое составляет 133 парламентария, не позволит "Тисе" самостоятельно менять Конституцию и ключевые законы. Такие данные приводило издание Telex, ссылаясь на предвыборный опрос исследовательского центра "21 Kutatóközpont".

Согласно опросу, который был проведен с 8 по 11 апреля, за партию Tisza отдадут свои голоса 55% венгров, за Fidesz — 38%, а за Mi Hazánk — 5%.

Как отмечается, указанный опрос был проведен еще до дня выборов, но обнародован после них и не является экзит-полом, то есть социологическим опросом избирателей, который проводится в день голосования на выходе с избирательных участков.

В то же время, согласно данным сайта tacticalvoting, при рекордной явке в 80,3%, "Тиса" может получить 137 мандатов, а "Фидес" — 61 место в парламенте. Еще одно кресло достанется представителю ромского нацменьшинства.

Отметим, что на 10 047 избирательных участках в Венгрии голосование завершилось в 19:00. Национальная избирательная комиссия опубликовала данные, согласно которым, по состоянию на 18:30 явка составила 77,80%, то есть на выборах проголосовали 5,856 млн человек.

Сейчас происходит подсчет голосов. После более чем половины подсчитанных бюллетеней, "Тисе" прогнозируют уже 136 мандатов.

При этом, как сообщил Петер Мадьяр, премьер-министр Виктор Орбан по телефону поздравил партию "Тиса" с победой.

Виктор Орбан, выступая перед сторонниками, отметил, что он действительно поздравил "Тису", ведь результат известен, но подчеркнул, что "мы никогда не сдадимся".

Напомним, еще до 15:00 более 66% избирателей успели проголосовать на выборах, таким образом установив новый национальный рекорд. Предыдущий рекорд венгры поставили в 2002 году, когда явка составила 53%.

Петер Мадьяр заметил, что новому правительству Венгрии придется вступить в переговоры с президентом Путиным, хотя друзьями страны не станут.