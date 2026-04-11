Сесть за стол переговоров: лидер венгерской оппозиции заявил о неизбежности диалога с Путиным

Энергетическая зависимость Будапешта от Москвы не исчезнет в один момент. Поэтому Венгрии придется договариваться с главой Кремля Владимиром Путиным, считает лидер оппозиции Петер Мадьяр, который будет бороться за пост премьер-министра вместе с Виктором Орбаном.

Поскольку географическое положение Венгрии и России не изменится, новому правительству страны придется вступить в переговоры с президентом Путиным. Об этом заявил Петер Мадьяр, пишет политический редактор издания TVP World Стюарт Доуэлл.

Также глава партии "Тиса" подчеркнул, что энергетическая зависимость Венгрии от РФ останется на некоторое время, так как диверсификация поставок газа не произойдет мгновенно.

"При необходимости мы будем вести переговоры, но не станем друзьями", — заметил венгерский политик.

Стоит отметить, что в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии пройдут выборы в Государственное собрание. Издание Telex со ссылкой на социологическую компанию Median пишет, что оппозиционная партия "Тиса" может получить в будущем парламенте 138-143 мандатов из 199 возможных. Партия Виктора Орбана "Фидес" может занять 49-55 мест.

Напомним, чтобы поддержать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его партию "Фидес", накануне парламентских выборов в страну прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс. Политик заявил, что обе страны связаны моральным сотрудничеством в защите западной цивилизации, выразив уверенность, что "мудрый и умный" Орбан победит.

Ранее Виктор Орбан получил поддержку президента США Дональда Трампа. В Белом доме его назвали "образцом" для остальной Европы.