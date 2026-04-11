Сісти за стіл переговорів: лідер угорської опозиції заявив про неминучість діалогу з Путіним

Енергетична залежність Будапешта від Москви не зникне в один момент. Тому Угорщині доведеться домовлятися з очільником Кремля Володимиром Путіним, вважає лідер опозиції Петер Мадяр, який боротиметься за посаду прем'єр-міністра разом із Віктором Орбаном.

Оскільки географічне положення Угорщини та Росії не зміниться, новому уряду країни доведеться вступити в переговори з президентом Путіним. Про це заявив Петер Мадяр, пише політичний редактор видання TVP World Стюарт Доуелл.

Також голова партії "Тиса" наголосив, що енергетична залежність Угорщини від РФ залишиться на деякий час, оскільки диверсифікація поставок газу не відбудеться миттєво.

"За необхідності ми будемо вести переговори, але не станемо друзями", — зауважив угорський політик.

Варто зазначити, що в неділю, 12 квітня, в Угорщині відбудуться вибори до Державних зборів. Видання Telex із посиланням на соціологічну компанію Median пише, що опозиційна партія "Тиса" може здобути в майбутньому парламенті 138-143 мандатів зі 199 можливих. Партія Віктора Орбана "Фідес" може посісти 49-55 місць.

Нагадаємо, щоб підтримати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і його партію "Фідес", напередодні парламентських виборів до країни прибув віце-президент США Джей Ді Венс. Політик заявив, що обидві країни пов'язані моральним співробітництвом у захисті західної цивілізації, висловивши впевненість, що "мудрий і розумний" Орбан переможе.

Раніше Віктор Орбан отримав підтримку президента США Дональда Трампа. У Білому домі його назвали "зразком" для решти Європи.