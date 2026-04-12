Вибори в Угорщинi: Мадяр випереджає Орбана, "Тиса" матиме бiльшiсть у парламентi

Партія "Тиса" опозиційного політика Петера Мадяра може перемогти "Фідес" прем'єра Віктора Орбана на виборах до парламенту Угорщини. Аби отримати конституційну більшість, їй, за прогнозами, не вистачатиме лише одного голосу.

Нинішня опозиція може отримати 132 мандати із 199, але брак одного голосу для конституційної більшості, яка складає 133 парламентарі, не дозволить "Тисі" самостійно змінювати Конституцію та ключові закони. Такі дані наводило видання Telex, посилаючись на передвиборче опитування дослідницького центру "21 Kutatóközpont".

Згідно з опитуванням, яке було проведено з 8 по 11 квітня, за партія Tisza віддадуть свої голоси 55% угорців, за Fidesz — 38%, а за Mi Hazánk — 5%.

Як наголошується, зазначене опитування було проведено ще до дня виборів, але оприлюднено після них і не є екзит-полом, тобто соціологічним опитуванням виборців, що проводиться в день голосування на виході з виборчих дільниць.

У той же час, згідно з даними сайту tacticalvoting, при рекордній явці у 80,3%, "Тиса" може отримати 137 мандатів, а "Фідес" — 61 місце у парламенті. Ще одне крісло дістанеться представнику ромської нацменшини.

Зазначимо, що на 10 047 виборчих дільницях в Угорщині голосування завершилося о 19:00. Національна виборча комісія опублікувала дані, згідно з якими, станом на 18:30 явка склала 77,80%, тобто на виборах проголосували 5,856 млн осіб.

Наразі відбувається підрахунок голосів. Після більш ніж половини підрахованих бюлетенів, "Тисі" прогнозують вже 136 мандатів.

При цьому, як повідомив Петер Мадяр, прем'єр-міністр Віктор Орбан по телефону привітав партію "Тиса" з перемогою.

Віктор Орбан, виступаючи перед прихильниками, наголосив, що він дійсно привітав "Тису", адже результат відомий, але наголосив, що "ми ніколи не здамося".

Нагадаємо, ще до 15:00 понад 66% виборців встигли проголосувати на виборах, таким чином встановивши новий національний рекорд. Попередній рекорд угорці поставили 2002 року, коли явка становила 53%.

Нагадаємо, ще до 15:00 понад 66% виборців встигли проголосувати на виборах, таким чином встановивши новий національний рекорд. Попередній рекорд угорці поставили 2002 року, коли явка становила 53%.