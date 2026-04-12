На виборах в Угорщині рекордна явка, Мадяр і Орбан уже проголосували, — Telex

До 15:00 проголосувати прийшло понад 66% виборців. Попередній рекорд угорці поставили 2002 року: тоді явка на парламентських виборах становила 53%, Орбан здобув більшість місць у парламенті, але втратив посаду прем'єра.

До 15-ї години неділі, 12 квітня, проголосувати на виборах до Державних зборів Угорщини прийшли 66,01 відсотків виборців, тобто свої голоси подали вже 4 968 713 осіб. Про це повідомляє видання Telex.

Зазначається, що цей показник більш ніж на 13 пунктів вищий за попередній рекорд.

"Попередній рекорд явки виборців було встановлено 2002 року, коли проголосували 53,59% виборців", — зазначає видання.

При цьому фіксується збільшення учасників виборчого процесу в містах.

Понад 10 тисяч виборчих дільниць відкрилися рано вранці, о 06:00, по всій країні. Експерти прогнозують, що до їх закриття о 19:00 мають проголосувати приблизно 7,5 млн виборців.

При цьому в уряді переконані, що висока явка тільки на руку правлячій партії "Фідес".

"Ми бачимо, що явка висока, і ми знаємо, що, згідно з попереднім досвідом, висока явка сприяє "Фідес". Увечері стане ясно, так це чи ні", — сказав глава канцелярії прем'єр-міністра Гергей Гуляш.

Варто зазначити, що 2002 року в Угорщині відбулися парламентські вибори, під час яких партія Віктора Орбана "Фідес" здобула найбільшу кількість місць і сформувала найбільшу фракцію, проте коаліційний уряд сформували соціалісти, і Орбану довелося піти у відставку. Повернувся до влади політик лише 2012 року.

Раніше видання Telex із посиланням на соціологічну компанію Median писало, що опозиційна партія "Тиса" може здобути в майбутньому парламенті 138-143 мандатів зі 199 можливих. Партія Віктора Орбана "Фідес" може посісти 49-55 місць.

