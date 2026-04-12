На выборах в Венгрии рекордная явка, Мадьяр и Орбан уже проголосовали, — Telex

К 15 часам воскресенья, 12 апреля, проголосовать на выборах в Государственное собрание Венгрии пришли 66,01 процентов избирателей, то есть свои голоса подали уже 4 968 713 человек. Об этом сообщает издание Telex.

"Предыдущий рекорд явки избирателей был установлен в 2002 году, когда проголосовали 53,59% избирателей", — отмечает издание.

При этом фиксируется увеличение участников избирательного процесса в городах.

Более 10 тысяч избирательных участков открылись рано утром, в 06:00, по всей стране. Эксперты прогнозируют, что до их закрытия в 19:00 должны проголосовать примерно 7,5 млн избирателей.

При этом в правительстве убеждены, что высокая явка только на руку правящей партии "Фидес".

"Мы видим, что явка высокая, и мы знаем, что, согласно предыдущему опыту, высокая явка способствует "Фидес". Вечером станет ясно, так это или нет", – сказал глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуляш.

Стоит отметить, что в 2002 году в Венгрии прошли парламентские выборы, в ходе которых партия Виктора Орбана "Фидес" получила наибольшее количество мест и сформировала самую большую фракцию, однако коалиционное правительство сформировали социалисты, и Орбану пришлось уйти в отставку. Вернулся к власти политик лишь в 2012 году.

Ранее издание Telex со ссылкой на социологическую компанию Median писало, что оппозиционная партия "Тиса" может получить в будущем парламенте 138-143 мандатов из 199 возможных. Партия Виктора Орбана "Фидес" может занять 49-55 мест.

Фокус писал, глава партии "Тиса" Петер Мадьяр заметил, что новому правительству Венгрии придется вступить в переговоры с президентом Путиным, хотя друзьями страны не станут.

Напомним, чтобы поддержать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его партию "Фидес", накануне парламентских выборов в страну прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс. Политик заявил, что обе страны связаны моральным сотрудничеством в защите западной цивилизации, выразив уверенность, что "мудрый и умный" Орбан победит.