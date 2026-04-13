Мадяр здобув конституційну більшість в Угорщині: офіційні результати підрахунку майже 100% бюлетенів

Після підрахунку майже 100% бюлетенів впевнену перемогу на парламентських виборах в Угорщині здобуває опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром. Вони отримують конституційну більшість у парламенті країни.

Чинний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та його партія "Фідес" посідають другу сходинку, випливає з офіційних даних виборчої комісії.

Голоси угорців розподілились наступним чином:

за партію "Тиса" проголосували 53,06% угорців, вони отримують 138 зі 199 місць у парламенті;

за "Фідес" свої голоси віддали 38,43% виборців — це 55 депутатських місць;

ще 6 місць за пропорційним списком отримує праворадикальна партія "Наша батьківщина", яка набрала 5,83%.

Результати виборів в Угорщині Фото: Скриншот

Для отримання конституційної більшості в Угорщині потрібно мати 133 мандати.

На момент пубілкації матеріалу було опраьовано 98,93% бюлетенів.

Петер Мадяр констатував падіння режиму Орбана

Після закриття виборчих дільниць Петер Мадяр виступав з промовою у Будапешті, в якій повідомив виборців про падіння режиму Віктора Орбана та звільнення країни від апарату пропаганди й ненависті, на який влада витратила сотні мільярдів.

Мадяр пообіцяв зміцнити та розширити співробітництво Угорщини в рамках країн Вишеградської четвірки:

"У цьому дусі моя перша поїздка буде до Польщі, щоб зміцнити тисячолітню польсько-угорську дружбу. Моя друга поїздка приведе мене до Відня, а третя – до Брюсселя, щоб ми могли повернути додому кошти ЄС, на які має право угорський народ", — сказав Мадяр.

Зеленський привітав Мадяра з перемогою

Президент України Володимир Зеленський ще до остаточного підрахунку голосів привітав Петера Мадяра з "переконливою перемогою".

"Важливо, коли перемагає конструктивний підхід", — зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма у Європі та готова розвивати співпрацю з Угорщиною.

"Європа та кожна європейська держава мають ставати сильнішими, і мільйони європейців прагнуть співпраці та стабільності. Ми готові до зустрічей і спільної конструктивної роботи на благо обох народів, а також заради миру, безпеки та стабільності у Європі", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 12 квітня на виборах в Угорщині була рекордна явка виборців на голосування.

