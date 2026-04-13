Мадяр здобув конституційну більшість в Угорщині: офіційні результати підрахунку майже 100% бюлетенів
Після підрахунку майже 100% бюлетенів впевнену перемогу на парламентських виборах в Угорщині здобуває опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром. Вони отримують конституційну більшість у парламенті країни.
Чинний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та його партія "Фідес" посідають другу сходинку, випливає з офіційних даних виборчої комісії.
Голоси угорців розподілились наступним чином:
- за партію "Тиса" проголосували 53,06% угорців, вони отримують 138 зі 199 місць у парламенті;
- за "Фідес" свої голоси віддали 38,43% виборців — це 55 депутатських місць;
- ще 6 місць за пропорційним списком отримує праворадикальна партія "Наша батьківщина", яка набрала 5,83%.
Для отримання конституційної більшості в Угорщині потрібно мати 133 мандати.
На момент пубілкації матеріалу було опраьовано 98,93% бюлетенів.
Петер Мадяр констатував падіння режиму Орбана
Після закриття виборчих дільниць Петер Мадяр виступав з промовою у Будапешті, в якій повідомив виборців про падіння режиму Віктора Орбана та звільнення країни від апарату пропаганди й ненависті, на який влада витратила сотні мільярдів.
Мадяр пообіцяв зміцнити та розширити співробітництво Угорщини в рамках країн Вишеградської четвірки:
"У цьому дусі моя перша поїздка буде до Польщі, щоб зміцнити тисячолітню польсько-угорську дружбу. Моя друга поїздка приведе мене до Відня, а третя – до Брюсселя, щоб ми могли повернути додому кошти ЄС, на які має право угорський народ", — сказав Мадяр.
Зеленський привітав Мадяра з перемогою
Президент України Володимир Зеленський ще до остаточного підрахунку голосів привітав Петера Мадяра з "переконливою перемогою".
"Важливо, коли перемагає конструктивний підхід", — зазначив Зеленський.
Він підкреслив, що Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма у Європі та готова розвивати співпрацю з Угорщиною.
"Європа та кожна європейська держава мають ставати сильнішими, і мільйони європейців прагнуть співпраці та стабільності. Ми готові до зустрічей і спільної конструктивної роботи на благо обох народів, а також заради миру, безпеки та стабільності у Європі", — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, 12 квітня на виборах в Угорщині була рекордна явка виборців на голосування.
Фокус також писав про те, що Мадяр випереджає Орбана, а "Тиса" матиме бiльшiсть у парламентi.