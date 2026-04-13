Венгрия после Орбана: сломает ли Мадьяр правила игры и что это даст Украине

Венгрия оказалась на пороге политической перезагрузки, которая может изменить не только баланс сил внутри страны, но и ее роль в Европе. Стремительное усиление Петера Мадьяра бросает вызов многолетней системе Виктора Орбана, но в то же время не дает простых ответов для Украины. Станет ли это шансом на перезагрузку отношений с Киевом и почему быстрых изменений ждать не стоит, разбирался Фокус.

Венгерская политика входит в фазу серьезных изменений: стремительное усиление оппозиционного политика Петера Мадьяра стало одним из самых громких вызовов для системы власти, которую годами выстраивал Виктор Орбан. На фоне внутреннего кризиса доверия и усталости общества от старых элит новый политический игрок быстро превратился в символ альтернативы.

Петер Мадьяр — бывший представитель системы, который публично порвал с властной вертикалью, — сумел конвертировать протестные настроения в политический капитал. Его поддержка выросла на волне критики правительства Орбана, в частности из-за вопросов коррупции, концентрации власти и экономических трудностей. Фактически Мадьяр стал выразителем запроса на обновление политики в Венгрии.

Главным политическим аутсайдером в этой ситуации выглядит не только правящая партия "Фидес", но и традиционная оппозиция. В течение лет она не смогла предложить эффективной альтернативы Орбану, что и открыло путь новым фигурам. Мадьяр, в отличие от классических оппозиционеров, смог выйти за пределы привычного электората и привлечь часть избирателей, разочарованных как властью, так и старой оппозицией.

Таким образом, речь идет не просто о политической конкуренции, а о переформатировании всего венгерского политического поля.

Победа Мадьяра: что это значит для Украины

По осторожным оценкам международных экспертов, для Украины появление сильного оппозиционного центра в Венгрии может иметь стратегическое значение. Политика Виктора Орбана в отношении Киева на протяжении последних лет оставалась противоречивой: Будапешт неоднократно блокировал или затягивал решения ЕС, связанные с поддержкой Украины.

Петер Мадьяр пока не сформировал четкой внешнеполитической доктрины, однако его риторика значительно менее конфронтационная по отношению к Европейскому Союзу. Это может означать более прагматичный и менее политизированный подход к украинскому вопросу.

Однако политолог Олег Постернак считает, что ожидать быстрой перезагрузки отношений между Украиной и Венгрией после политического подъема Петера Мадьяра не стоит. Несмотря на популярные в украинской среде опасения, что Мадьяр может оказаться "скрытым националистом" или даже "вторым Орбаном", ситуация значительно сложнее.

По словам эксперта, новый венгерский лидер вынужден будет учитывать последствия многолетней антиукраинской риторики, сформированной во времена Орбана. Речь идет не только о внутренней пропаганде, но и о влиянии внешних политических технологий, которые сделали украинский вопрос чувствительным для венгерского общества.

"Даже если Мадьяр теоретически готов к быстрому потеплению с Украиной, резкий разворот может ударить по его собственной политической позиции. Украинская тема стала настолько чувствительной и раздражающей для венгерского общества, что проукраинский крен во внешней политике может запятнать избирательный триумф и начальный импульс на реализацию политики изменений", — объясняет Постернак.

Дополнительным сдерживающим фактором остается внутренняя политика: партия "Фидес", связанная с Орбаном, сохраняет влияние и переходит в сильную оппозицию. Именно поэтому, по словам политолога, Мадьяр демонстративно ориентируется прежде всего на европейские столицы — Варшаву, Вену и Брюссель, откладывая украинское направление.

Постернак проводит историческую параллель с Виктором Ющенко, который после избрания совершил первый визит в Москву, пытаясь нейтрализовать негативные нарративы. В случае Мадьяра ситуация зеркальная: слишком быстрое сближение с Киевом может лишь усилить риторику Орбана о "внешнем управлении".

По мнению эксперта, перед тем как переходить к перезагрузке отношений с Украиной, новая венгерская власть будет вынуждена сосредоточиться на внутренних изменениях — от реформ правительства и судебной системы до стабилизации экономики и восстановления доверия со стороны ЕС.

В то же время окно возможностей для Киева сохраняется.

"Постепенное потепление возможно, но оно потребует времени и взаимных шагов. Украина также может ускорить этот процесс — в частности через дипломатические сигналы, работу с венгерской общиной и экономические решения, например, вопросы энергетического сотрудничества", — отмечает Постернак.

Отдельно политолог обращает внимание на роль Венгрии в ЕС во времена Орбана. Будапешт фактически выполнял функцию "публичного оппонента" Украины, тогда как часть европейских стран, не желая открытого конфликта, использовала венгерскую позицию как инструмент блокирования решений.

"Орбан был удобным для многих — он озвучивал то, что другие предпочитали не говорить вслух. И это еще один фактор, который затрудняет быструю смену курса даже после появления новой политической фигуры", — заключает эксперт.

Старт с чистого листа: что изменится в отношениях Киева и Будапешта

Политолог Игорь Рейтерович также считает, что победа Петера Мадьяра не означает автоматического прорыва в отношениях между Киевом и Будапештом, однако открывает новое "окно возможностей".

По его словам, Мадьяр, несмотря на выход из орбановской системы, во многом остается ее продуктом.

"Это Орбан, но более молодой и более умеренный в ряде вопросов. В то же время он точно не является евроскептиком — и это для Украины большой плюс", — говорит Фокусу эксперт.

Рейтерович обращает внимание, что первые шаги нового венгерского лидера будут направлены не на Украину, а на восстановление отношений с Европейским Союзом. В частности, ключевым вопросом станет разблокирование финансовой помощи ЕС, замороженной из-за проблем с верховенством права во времена Орбана.

"Если Мадьяр договорится с Брюсселем о возобновлении финансирования, это автоматически повлечет за собой и более конструктивную позицию в отношении Украины. В частности, речь может идти о разблокировании решений, связанных с финансовой поддержкой Киева", — отмечает политолог.

В то же время он также считает, что Киеву не стоит ожидать быстрых изменений. Отношения фактически придется выстраивать заново.

"Мы начинаем с нуля. И это означает, что многое будет зависеть как от Украины, так и от новой венгерской власти", — подчеркивает Рейтерович.

Отдельно эксперт отмечает, что значительная часть противоречий между странами была искусственно сформирована предыдущей властью Венгрии. Поэтому их можно постепенно снимать через переговоры и работу на дипломатическом уровне.

Относительно внешнего фактора, в частности влияния Дональда Трампа, который ранее демонстрировал симпатии к Орбану, Рейтерович не ожидает серьезных рисков для Украины. По его мнению, США не будут определять свою политику в отношении Венгрии исключительно из-за персоналий.

"Трамп может высказывать позицию, но вряд ли будет глубоко вмешиваться в венгерскую политику. Для него это не приоритетное направление", — объясняет эксперт, добавляя, что даже предыдущая близость между Орбаном и американскими политиками не давала Будапешту реальных преимуществ в рамках НАТО.

В итоге, по словам политолога, Украина имеет шанс на постепенное улучшение отношений с Венгрией, однако этот процесс будет непростым и растянутым во времени.

"Шансы есть, но быстрых результатов ждать не стоит. Главное — что стартовые условия уже другие", — резюмирует Рейтерович.

Напомним, 12 апреля на выборах в Венгрии была рекордная явка избирателей на голосование.

Тем временем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о начале морской блокады Ормузского пролива, поручив Военно-морским силам США блокировать все суда, которые будут пытаться войти или покинуть этот стратегический маршрут.