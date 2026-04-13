Недружня країна: у Кремлі не стали вітати Мадяра з перемогою на виборах в Угорщині

Кремль не вітатиме Петера Мадяра, лідера партії "Тиса", з перемогою на парламентських виборах в Угорщині.

Про це в бесіді з журналістом кремлівського пулу Олександром Юнашевим заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ми недружнім країнам привітання не надсилаємо. А Угорщина — недружня країна, вона підтримує санкції проти нас", — підкреслив він.

На уточнююче запитання журналіста, чи означає це, що Москва дружила виключно з Орбаном, Пєсков відповів:

"Ми з ним вели діалог".

"Интерфакс" раніше повідомляв, що Москва відреагувала на результати голосування в Угорщині. За словами Пєскова, у Кремлі "з повагою" ставляться до цього вибору:

"Ми розраховуємо на те, що ми продовжимо наші вельми прагматичні контакти з новим керівництвом Угорщини. Ми чули заяви тим більше про готовність вести діалог, зрозуміло, це буде корисно і для Москви, і для Будапешта".

При цьому він закликав набратися терпіння, щоб подивитися подальші кроки нового керівництва Угорщини.

"Ми, ще раз повторюю, зацікавлені у вибудовуванні добрих відносин з Угорщиною, як і з усіма країнами Європи. Ми знаємо, що стосовно європейських країн поки що, на жаль, про взаємність говорити не доводиться, але Росія відкрита до діалогу", — підкреслив спікер Кремля.

Нагадаємо, що після перемоги Петера Мадяра угорська політика входить у фазу переформатування, однак система Віктора Орбана зберігає значний вплив. Експерти зазначають, що швидкого потепління відносин з Україною очікувати не варто через внутрішні чинники.

Також повідомлялося, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зник із публічного простору після поразки Віктора Орбана на виборах.