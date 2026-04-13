Будущий премьер Венгрии хочет изменить конституцию: внесет ограничения, которых нет в странах ЕС

Будущий глава венгерского правительства Петер Мадьяр заявил о том, что планирует внести изменения в конституцию, чтобы ограничить срок пребывания одного премьер-министра на посту. Он стремится не допустить повторения ситуации, когда Виктор Орбан возглавлял страну 16 лет.

Об этом он заявил на первой пресс-конференции в Будапеште после победы его партии "Тиса" на выборах, сообщает "Европейская правда".

Ограничение срока работы премьер-министра на должности — одно из обещаний, которое Мадьяр давал во время предвыборной кампании.

Для внесения таких ограничений необходимо изменить конституцию, и будущий премьер подчеркнул, что "это непременно произойдет".

"Мы установим ограничение в два срока (для премьер-министра — ред.), что в Венгрии будет означать восемь лет на посту премьера", — заявил он.

При этом он не уточнил, будет ли ограничение введено на непрерывное пребывание в должности, или ограничения в целом.

При этом в европейских странах нет ограничений на сроки пребывания в должности.

Отдельно Мадьяр пообещал, что Венгрия "присоединится к Европейской прокуратуре". Ранее эту инициативу блокировало правительство Орбана. После присоединения Будапешта к Европейской прокуратуре будет разблокировано европейское финансирование Венгрии.

"Главная задача — вернуть в Венгрию около 20 млрд евро, без которых экономический рост невозможен", — заявил Мадьяр.

Напомним, что после победы Петера Мадьяра венгерская политика входит в фазу переформатирования, однако система Виктора Орбана сохраняет значительное влияние. Эксперты отмечают, что быстрого потепления отношений с Украиной ожидать не стоит из-за внутренних факторов.

Также сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто исчез из публичного пространства после поражения Виктора Орбана на выборах.