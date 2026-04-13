Майбутній прем'єр Угорщини хоче змінити конституцію: внесе обмеження, яких немає в країнах ЄС

Майбутній очільник угорського уряду Петер Мадяр заявив про те, що планує внести зміни до конституції, аби обмежити термін перебування одного прем'єр-міністра на посаді. Він прагне не допустити повторення ситуації, коли Віктор Орбан очолював країну 16 років.

Про це він заявив на першій пресконференції в Будапешті після перемоги його партії "Тиса" на виборах, повідомляє "Європейська правда".

Обмеження строку роботи прем'єр-міністра на посаді — одна з обіцянок, яку Мадяр давав під час передвиборчої кампанії.

Для внесення таких обмежень необхідно змінити конституцію, і майбутній прем'єр наголосив, що "це неодмінно станеться".

"Ми встановимо обмеження у два терміни (для прем’єр-міністра — ред.), що в Угорщині означатиме вісім років на посаді прем’єра", — заявив він.

При цьому він не уточнив, чи буде обмеження запроваджено на безперервне перебування на посаді, чи обмеження загалом.

При цьому в європейських країнах немає обмежень на терміни перебування на посаді.

Окремо Мадяр пообіцяв, що Угорщина "приєднається до Європейської прокуратури". Раніше цю ініціативу блокував уряд Орбана. Після приєднання Будапешта до Європейської прокуратури буде розблокувано європейське фінансування Угорщини.

"Головна задача — повернути в Угорщину близько 20 млрд євро, без яких економічне зростання неможливе", — заявив Мадяр.

Нагадаємо, що після перемоги Петера Мадяра угорська політика входить у фазу переформатування, однак система Віктора Орбана зберігає значний вплив. Експерти зазначають, що швидкого потепління відносин з Україною очікувати не варто через внутрішні чинники.

