Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС и выразил надежду, что после войны ЕС отменит санкции против России.

Также победитель выборов в Венгрии Мадьяр заявил, что Будапешт будет продолжать покупать российскую нефть и не будет участвовать в выделении кредита ЕС Украине. Об этом политик сказал во время пресс-конференции, посвященной его победе на выборах.

Что Петер Мадьяр сказал об отношениях с Украиной

"Украина должна пройти весь переговорный процесс по вступлению в ЕС. Если это произойдет, в Венгрии будет проведен референдум относительно членства Украины. Мы не поддерживаем ускоренное вступление Украины в ЕС: абсурдно, чтобы страна, которая находится в состоянии войны, была принята в ЕС", — заявил Мадьяр.

Он также отметил, что не видит смысла пересматривать ранее принятое властями решение о неучастии Венгрии в финансировании кредита ЕС в размере 90 млрд евро для Украины.

"Это решение уже было принято в декабре в Брюсселе, поэтому я не знаю, зачем его снова пересматривать", — Мадьяр о разблокировании кредита на 90 млрд евро для Украины.

По его словам, ему не очень понятна ситуация, но Орбан уже согласовал этот кредит в декабре с условием, что Венгрия не будет делать своего вклада.

Известно, что кредит ЕС уже согласован для Украины без вклада Будапешта. Еврокомиссия и Киев ожидают, что Мадьяр снимет вето на его выделение, которое накладывал Орбан.

Также он высказался о завершении войны в Украине.

"Никто не должен говорить украинцам, на каких условиях им надо завершать войну", — сказал Мадьяр.

Венгрия готова к прагматичному сотрудничеству с Россией

Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр высказался также об отношениях с РФ.

"Москва и Пекин с уважением приняли решение венгерского народа... Они открыты к прагматическому сотрудничеству, как и Венгрия, потому что география есть география, и, например, Венгрия и Россия изменятся в правильном направлении, надеюсь, в ближайшее время", — сказал он.

Мадьяр о сотрудничестве с РФ

Также Венгрия будет продолжать покупать нефть у России, подтвердил новый премьер-министр Венгрии Мадьяр. Но он не станет первым звонить Путину, но готов ответить, если российский диктатор ему позвонит.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти РФ рассчитывают на продолжение "очень прагматичных контактов с новым руководством Венгрии". При этом в комментарии росСМИ он сказал, что Москва не будет поздравлять Мадьяра с победой, поскольку Венгрия — "недружественная страна".

Также танец соратника Мадяра под песню из "Голодных игр" стал вирусным. Золт Хегедюш является кандидатом на должность министра здравоохранения в правительстве Петера Мадьяра, и он стал главной звездой победного митинга партии "Тиса" у знаменитого здания парламента Венгрии.