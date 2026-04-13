Дзвінок Путіна і кредит ЄС для України: що Мадяр сказав про майбутні відносини з Києвом і Кремлем

Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр виступив проти прискореного вступу України до ЄС і висловив сподівання, що після війни ЄС скасує санкції проти Росії.

Також переможець виборів в Угорщині Мадяр заявив, що Будапешт продовжуватиме купувати російську нафту і не братиме участі у виділенні кредиту ЄС Україні. Про це політик сказав під час пресконференції, що присвячена його перемозі на виборах.

Що Петер Мадяр сказав про відносини з Україною

"Україна повинна пройти весь переговорний процес щодо вступу до ЄС. Якщо це відбудеться, в Угорщині буде проведено референдум щодо членства України. Ми не підтримуємо прискорений вступ України до ЄС: абсурдно, щоб країна, яка перебуває у стані війни, була прийнята до ЄС", — заявив Мадяр.

Він також зазначив, що не бачить сенсу переглядати раніше прийняте владою рішення про неучасть Угорщини у фінансуванні кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро для України.

"Це рішення вже було прийняте в грудні в Брюсселі, тому я не знаю, навіщо його знову переглядати", — Мадяр про розблокування кредиту на 90 млрд євро для України.

За його словами, йому не дуже зрозуміла ситуація, але Орбан вже погодив цей кредит у грудні з умовою, що Угорщина не робитиме свого внеску.

Відомо кредит ЄС вже узгоджено для України без внеску Будапешта. Єврокомісія та Київ очікують, що Мадяр зніме вето на його виділення, яке накладав Орбан.

Також він висловився про завершення війни в Україні.

️"Ніхто не повинен говорити українцям, на яких умовах їм треба завершувати війну", — сказав Мадяр.

Угорщина готова до прагматичної співпраці з Росією

Майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр висловився також про відносини з РФ.

"Москва та Пекін з повагою прийняли рішення угорського народу… Вони відкриті до прагматичної співпраці, як і Угорщина, бо географія є географія, і, наприклад, Угорщина та Росія зміняться у правильному напрямку, сподіваюся, найближчим часом", — сказав він.

Також Угорщина продовжуватиме купувати нафту в Росії, підтвердив новий прем'єр-міністр Угорщини Мадяр. Але він не стане першим дзвонити Путіну, але готовий відповісти, якщо російський диктатор йому зателефонує.

Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що влада РФ розраховує на продовження "дуже прагматичних контактів із новим керівництвом Угорщини". При цьому в коментарі росЗМІ він сказав, що Москва не вітатиме Мадяра з перемогою, оскільки Угорщина — "недружня країна".

