Танець соратника Мадяра під пісню з "Голодних ігор" став вірусним (відео)

Золт Хегедюш є кандидатом на посаду міністра охорони здоров'я в уряді Петера Мадяра. І він став головною зіркою переможного мітингу партії "Тиса" біля знаменитої будівлі парламенту Угорщини.

Відео, зняте кореспонденткою RTL Ноемі Залаварі, на якому Золт Хегедюш (Hegedűs Zsolt) танцює на сцені на набережній Бема зі своїми колегами-політиками після перемоги партії "Тиса" на виборах, нині активно поширюється в інтернеті.

Соратник Петера Мадяра став "танцюючим міністром"

У відео, опублікованому в Instagram, кореспондентка написала: "Золт Хегедюш, кандидат на посаду міністра охорони здоров'я, щасливий".

Танець став вірусним у соцмережах

Хегедюш — лікар, який десять років працював в Англії за фахом. В Угорщину він повернувся 2015 року і подав заявку на вступ до партії "Тиса". Він хоче впровадити в угорську систему передовий досвід, накопичений за кордоном. Хегедюш був одним із лідерів руху "1001 лікар без вихідної допомоги", а також головою етичної ради Угорської медичної палати. Також він є головним лікарем Національного інституту спортивного здоров'я.

Примітно, але свій танець Хегедюш виконав під римейк популярної пісні з трилогії "Голодні ігри".

Пісню "Дерево шибеника" (The Hanging Tree) написав відомий американський композитор Джеймс Ньютон Говард, автор музики до таких культових фільмів, як "Адвокат диявола" і "Красуня".

Текст пісні написаний самою письменницею Сьюзан Коллінз. У фільмі її співала Дженніфер Лоуренс, виконавиця головної ролі Кітнісс Евердін. The Hanging Tree дебютувала на 12 місці хіт-параду Billboard Hot 100 і на другій позиції в хіт-параді Digital Songs; за перший тиждень було продано 200 000 її копій.

Нагадаємо, Фокус писав про Петера Мадяра, який тріумфально закінчив 16-річне правління Віктора Орбана, перемігши на виборах. Колись вони були соратниками і обидва перебували в партії "Фідес".

А тим часом угорські ЗМІ повідомили, що з публічного простору зник міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Сійярто не з'являвся поруч з Орбаном у ключові моменти і припинив активність у соціальних мережах.