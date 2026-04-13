Як екссоратник Орбана став зіркою політики: хто такий Петер Мадяр, який переміг на виборах в Угорщині

45-річний Петер Мадяр виріс у сім'ї політиків, був одружений з міністром юстиції і був у партії "Фідес". Але за короткий період він став, мабуть, найвідомішим опозиціонером у світі, після того, як Віктор Орбан, очільник партії "Фідес", прийняв курс на дружбу і співпрацю з Росією.

Примітно, але 62-річний Віктор Орбан колись був кумиром юного Петера Мадяра. Тоді Орбан був ліберальним антикомуністом, відомим своєю вимогою виведення радянських військ з Угорщини. А тепер Мадяр поклав край 16-річному перебуванню Орбана на посаді прем'єр-міністра. Фокус зібрав найцікавіше про Петера Мадяра, чия партія "Тиса" здобула перемогу на парламентських виборах в Угорщині.

Петер Мадяр переміг Орбана на виборах в Угорщині

Петер Мадяр — факти з життя

Петер Мадяр походить із заможної будапештської родини. Серед його родичів — юристи і судді, а також колишній президент Ференц Мадль (бабуся Петера — його рідна сестра), який обіймав цю посаду з 2000 до 2005 року, під час першого терміну Орбана на посаді прем'єр-міністра.

Його мати, Моніка Ересс, раніше обіймала посаду генерального секретаря Курії (Верховного суду), а у квітні 2020 року стала заступницею голови Національного судового управління. Його дід по материнській лінії, Пал Ересс (1934-2021), був колишнім суддею Верховного суду, який став відомим по всій країні як популярний експерт із правових питань в угорській телевізійній програмі "Юридичні справи". У Петера є молодший брат Мартон, а також молодша сестра.

У 2006 році він одружився з Юдіт Варга, згодом міністром юстиції в четвертому і п'ятому урядах Орбана. У них є троє дітей: Левенте (2009), Лорант (2013) і Міклош (2015).

Юдіт і Петер розлучилися 2023 року. Він також зустрічався з Евелін Фогель Ілоною Сабо, яка раніше працювала його помічницею.

Примітно, але стосунки Петера Мадяра партія "Фідес" намагалася використати, щоб очорнити його. Про що Мадяр заявив сам, після того, як в інтернеті з'явився сайт із провокативною назвою. Але скандалу не вийшло. У лютому Мадяр першим заявив, що "Фідес" планує шантажувати його, опублікувавши відеозапис, на якому він зафіксований в "інтимний момент з моєю тодішньою дівчиною", зроблений прихованою камерою.

"Так, мені 45 років; у мене є особисте життя. З дорослою партнеркою. Дорогі труси з партії "Фідес", викладайте все як є", — заявив Мадяр. Поки що цей компромат, якщо він існує, не набув розголосу.

Як Петер Мадяр із соратника Віктора Орбана став його противником

Шлях Мадяра від вірного прихильника Орбана до його заклятого ворога був стрімким. Лише два роки тому він був членом владущої партії "Фідес", а його дружина Юдіт Варга будувала кар'єру в політиці. Подружжя близько десяти років прожило в Брюсселі, Бельгія, де Мадяр працював дипломатом, а Варга — на посаді члена Європарламенту від партії "Фідес". У 2018 році вони повернулися в Будапешт зі своїми трьома синами.

Але 2024 року стався грандіозний скандал. Тодішня президентка Угорщини Каталін Новак помилувала колишнього чиновника Ендре Коню, засудженого за сприяння приховуванню випадків насильства над неповнолітніми хлопчиками в дитячому будинку. Розкриття інформації про помилування підірвало сформоване у багатьох уявлення про уряд Орбана як про захисника християнських і сімейних цінностей. Новак і Варга подали у відставку. І багато хто розцінив їхній відхід як вимушений з ініціативи Орбана.

Саме тоді Петер Мадяр вийшов на політичну сцену.

У лютому 2024 року Мадяр дав сенсаційне відеоінтерв'ю угорському ЗМІ "Партизан", звинувативши Орбана і його союзників у тому, що вони "сховалися за жіночими спідницями", прикриваючи свій скандал із помилуванням Коню.

Те саме інтерв'ю Мадяра, яке зробило з нього опозиціонера

Він також використовував інтерв'ю, щоб поділитися інсайдерською інформацією про партію "Фідес".

"Кілька сімей володіють половиною країни", — сказав він в інтерв'ю, яке подивилися майже 3 мільйони разів у країні з населенням менше ніж 10 мільйонів осіб.

Пізніше того ж року Мадяр вступив у партію "Тиса" і швидко просунувся кар'єрними сходами, ставши її лідером. Під його керівництвом партія "Тиса" несподівано отримала майже 30% голосів угорських виборців на виборах до Європейського парламенту в червні 2024 року, завдяки чому Мадяр став депутатом Європарламенту.

Так в Угорщини, яка втомилася від Віктора Орбана, але не мала виразної опозиції, з'явилася життєздатна політична альтернатива. Відтоді чисельність партії різко зросла. "Тиса" — це абревіатура угорських слів, що означають "повага і свобода", а також назва великої річки в країні. Партію часто називають такою, що "затоплює" Угорщину.

Чому Орбан програв вибори 2026, а Петер Мадяр — виграв

У той час як передвиборча кампанія Орбана цього року здебільшого будувалася навколо зовнішньої політики та його стосунків зі світовими лідерами, кампанія Мадяра була жорстко зосереджена на внутрішніх проблемах, таких як економіка і корупція.

Протягом останніх двох років він також працював над встановленням прямих стосунків із виборцями, відвідуючи безліч міст і населених пунктів і часто залишаючись на кілька годин після своїх виступів, щоб зустрітися з місцевими жителями. Наприклад, коли в травні 2025 року він пройшов 250 км від Будапешта до румунського міста Орадеа, щоб заручитися підтримкою угорських меншин, які проживають у сусідніх країнах і які переважно голосували за партію "Фідес".

Від самого початку корупція була однією з головних тем передвиборчої кампанії Мадяра. В інтерв'ю "Партизану" він припустив, що самосприйняття Орбана як захисника національного суверенітету — це "прикрашання... щоб приховати роботу владного механізму і нажити величезні статки".

Орбан часто використовував цей "механізм влади" для дискредитації своїх опонентів. У 2022 році він підірвав кандидатуру Петера Маркі-Зая, зобразивши його небезпечним ворогом світу і розпалюючи страх серед угорців щодо війни в сусідній Україні.

Мадяр також ускладнив для партії "Фідес" можливість представити його як ліберала. Коли Орбан, у рамках своїх багаторічних зусиль із демонізації ЛГБТ-руху, заборонив тогорічний прайд-парад у Будапешті, Мадяр відмовився піддатися на провокацію. У ретельно складеній заяві він уникнув згадки руху на ім'я, заявивши натомість, що уряд Орбана прагне "навіяти страх і розділити нас", і наголосивши, що Угорщині потрібен прем'єр-міністр, який буде "захищати і представляти всіх угорців".

Він також виявляв обережність щодо України, яку Орбан теж піддавав критиці. Мадяр, по суті, відмовлявся обговорювати зовнішню політику під час своєї передвиборчої кампанії, щоб уникнути образу ліберального європейського політика, якого партія "Фідес" давно критикує.

Майже повне мовчання Мадяра щодо України змусило декого припустити, що його Угорщина, як і Угорщина Орбана, перешкоджатиме зусиллям Європейського союзу з підтримки Києва. Однак Муджтаба Рахман, керуючий директор по Європі в Eurasia Group, консалтинговій компанії з політичних ризиків, заявив, що багато хто в Брюсселі розуміє, що Мадяр просто прагне позбавити партію "Фідес" можливості атакувати його.

Перемога Петера Мадяра — чого очікувати

Угорщина сподівається на поліпшення відносин із Брюсселем, оскільки Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, наразі утримує близько 18 мільярдів євро для Угорщини через побоювання з приводу відкату від демократичних принципів за Орбана. Заморожування цих коштів посилило економічний спад в Угорщині.

Під час своєї передвиборчої кампанії Мадяр постійно підкреслював, що завдання "відновлення" Угорщини потребуватиме часу. Він пообіцяв "крок за кроком, цеглинка за цеглинкою" розбирати неліберальну політичну систему Орбана.

Мадяр також заявив, що щодо корупції буде нульова терпимість. Вони подадуть заявку на вступ до Європейської прокуратури і створять Національне управління з повернення та захисту активів. Вони розпорядяться провести перевірку активів за останні 20 років, охопивши всіх депутатів, міністрів і прем'єр-міністра. Вони також опублікують протоколи засідань уряду, що відбулися після 2010 року, — тих, які не становлять загрози економічним інтересам та інтересам безпеки Угорщини.

Ще одним важливим кроком стане обмеження терміну повноважень прем'єр-міністра вісьмома роками і закріплення цього положення в конституції. Цікаво, що цей захід застосовуватиметься заднім числом до Орбана, який більше не зможе балотуватися на цю посаду.

Зміну курсу можна очікувати і в зовнішній політиці, як випливає з програми "Тиси": планується відновити систему міжнародних відносин із традиційними союзниками, такими як країни Вишеградської групи, Європейський союз і НАТО. Одночасно буде зупинено процес поступового витіснення Угорщини з ЄС.

Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив після виборів в Угорщині, що знімає свої попередні рекомендації українським громадянам утриматися від поїздок до цієї країни, де прем'єр-міністр Віктор Орбан проводив антиукраїнську політику.