Как экс-соратник Орбана стал звездой политики: кто такой Петер Мадьяр, который победил на выборах в Венгрии

45-летний Петер Мадьяр вырос в семье политиков, был женат на министре юстиции и был в партии "Фидес". Но за короткий период он стал, пожалуй, самым известным оппозиционером в мире, после того, как Виктор Орбан, глава партии "Фидес", принял курс на дружбу и сотрудничество с Россией.

Примечательно, но 62-летний Виктор Орбан когда-то был кумиром юного Петера Мадьяра. Тогда Орбан был либеральным антикоммунистом, известным своим требованием вывода советских войск из Венгрии. А теперь Мадьяр положил конец 16-летнему пребыванию Орбана на посту премьер-министра. Фокус собрал самое интересное о Петере Мадьяре, чья партия "Тиса" одержала победу на парламентских выборах в Венгрии.

Петер Мадьяр победил Орбана на выборах в Венгрии

Петер Мадьяр — факты из жизни

Петер Мадьяр происходит из состоятельной будапештской семьи. Среди его родственников – юристы и судьи, а также бывший президент Ференц Мадль (бабушка Петера его родная сестра), занимавший этот пост с 2000 по 2005 год, во время первого срока Орбана на посту премьер-министра.

Его мать, Моника Эресс, ранее занимала должность генерального секретаря Курии (Верховного суда), а в апреле 2020 года стала заместителем председателя Национального судебного управления . Его дед по материнской линии, Пал Эресс (1934–2021), был бывшим судьей Верховного суда , получившим известность по всей стране как популярный эксперт по правовым вопросам в венгерской телевизионной программе "Юридические дела". У Петера есть младший брат Мартон, а также младшая сестра.

Петер Мадьяр и Юдит Варга

В 2006 году он женился на Юдит Варга, впоследствии министре юстиции в четвертом и пятом правительствах Орбана. У них есть трое детей: Левенте (2009), Лорант (2013) и Миклош (2015).

Юдит и Петер развелись в 2023 году. Он также встречался с Эвелин Фогель Илоной Сабо, которая ранее работала его помощницей.

Примечательно, но отношения Петера Мадьяра партия "Фидес" пыталась использовать, чтобы очернить его. О чем Мадьяр заявил сам, после того, как в интернете появился сайт с провокативным названием. Но скандала не получилось. В феврале Мадьяр первым заявил, что "Фидес" планирует шантажировать его, опубликовав видеозапись, на которой он запечатлен в "интимный момент с моей тогдашней девушкой", сделанную скрытой камерой.

"Да, мне 45 лет; у меня есть личная жизнь. Со взрослой партнершей. Дорогие трусы из партии "Фидес", выкладывайте все как есть", - заявил Мадьяр. Пока что этот компромат, если он существует, не был предан огласке.

Как Петер Мадьяр из соратника Виктора Орбана стал его противником

Путь Мадьяра от верного сторонника Орбана до его заклятого врага был стремительным. Всего два года назад он был членом правящей партии "Фидес", а его жена Юдит Варга строила карьеру в политике. Супруги около десяти лет прожили в Брюсселе, Бельгия, где Мадьяр работал дипломатом, а Варга — на должности члена Европарламента от партии "Фидес". В 2018 году они вернулись в Будапешт со своими тремя сыновьями.

Мадьяр был в партии "Фидес" но ушел после скандала

Но в 2024 году произошел грандиозный скандал. Тогдашний президент Венгрии Каталин Новак помиловала бывшего чиновника Эндре Коню, осужденного за содействие сокрытию случаев насилия над несовершеннолетними мальчиками в детском доме. Раскрытие информации о помиловании подорвало сложившееся у многих представление о правительстве Орбана как о защитнике христианских и семейных ценностей. Новак и Варга подали в отставку. И многие расценили их уход как вынужденный по инициативе Орбана.

Именно тогда Петер Мадьяр вышел на политическую сцену.

В феврале 2024 года Мадьяр дал сенсационное видеоинтервью венгерскому СМИ "Партизан", обвинив Орбана и его союзников в том, что они "спрятались за женскими юбками", прикрывая свой скандал с помилованием Коню.

То самое интервью Мадьяра, которое сделало из него оппозиционера

Он также использовал интервью, чтобы поделиться инсайдерской информацией о партии "Фидес".

"Несколько семей владеют половиной страны", — сказал он в интервью, которое посмотрели почти 3 миллиона раз в стране с населением менее 10 миллионов человек.

Позже в том же году Мадьяр вступил в партию "Тиса" и быстро продвинулся по карьерной лестнице, став ее лидером. Под его руководством партия "Тиса" неожиданно получила почти 30% голосов венгерских избирателей на выборах в Европейский парламент в июне 2024 года, благодаря чему Мадьяр стал депутатом Европарламента.

Так у Венгрии, которая устала от Виктора Орбана, но не имевшей внятной оппозиции появилась жизнеспособная политическая альтернатива. С тех пор численность партии резко возросла. "Тиса" — это аббревиатура венгерских слов, означающих "уважение и свобода", а также название крупной реки в стране. Партию часто называют "затопляющей" Венгрию.

Почему Орбан проиграл выборы 2026, а Петер Мадьяр — выиграл

В то время как предвыборная кампания Орбана в этом году в основном строилась вокруг внешней политики и его отношений с мировыми лидерами, кампания Мадьяра была жестко сосредоточена на внутренних проблемах, таких как экономика и коррупция.

В течение последних двух лет он также работал над установлением прямых отношений с избирателями, посещая множество городов и населенных пунктов и часто оставаясь на несколько часов после своих выступлений, чтобы встретиться с местными жителями. Например, когда в мае 2025 года он прошел 250 км от Будапешта до румынского города Орадеа, чтобы заручиться поддержкой венгерских меньшинств, проживающих в соседних странах, которые в основном голосовали за партию "Фидес".

Марш в Румынию

С самого начала коррупция была одной из главных тем предвыборной кампании Мадьяра. В интервью "Партизану" он предположил, что самовосприятие Орбана как защитника национального суверенитета — это "приукрашивание… чтобы скрыть работу властного механизма и нажить огромные состояния".

Орбан часто использовал этот "механизм власти" для дискредитации своих оппонентов. В 2022 году он подорвал кандидатуру Петера Марки-Зая, изобразив его опасным врагом мира и разжигая страх среди венгров по поводу войны в соседней Украине.

Мадьяр также затруднил для партии "Фидес" возможность представить его как либерала. Когда Орбан, в рамках своих многолетних усилий по демонизации ЛГБТ-движения, запретил прошлогодний прайд-парад в Будапеште, Мадьяр отказался поддаться на провокацию. В тщательно составленном заявлении он избежал упоминания движения по имени, заявив вместо этого, что правительство Орбана стремится "внушить страх и разделить нас", и подчеркнув, что Венгрии нужен премьер-министр, который будет "защищать и представлять всех венгров".

Петер Мадьяр также насмехался над Орбаном, который пытался очернить его на плакатах

Он также проявлял осторожность в отношении Украины, которую Орбан тоже подвергал критике. Мадьяр, по сути, отказывался обсуждать внешнюю политику во время своей предвыборной кампании, чтобы избежать образа либерального европейского политика, которого партия "Фидес" давно критикует.

Почти полное молчание Мадьяра по Украине заставило некоторых предположить, что его Венгрия, как и Венгрия Орбана, будет препятствовать усилиям Европейского союза по поддержке Киева. Однако Муджтаба Рахман, управляющий директор по Европе в Eurasia Group, консалтинговой компании по политическим рискам, заявил, что многие в Брюсселе понимают, что Мадьяр просто стремится лишить партию "Фидес" возможности атаковать его.

Победа Петера Мадьяра — чего ожидать

Венгрия надеется на улучшение отношений с Брюсселем, поскольку Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, в настоящее время удерживает около 18 миллиардов евро для Венгрии из-за опасений по поводу отката от демократических принципов при Орбане. Замораживание этих средств усугубило экономический спад в Венгрии.

Петер Мадьяр обещает многое изменить в Венгрии

В ходе своей предвыборной кампании Мадьяр постоянно подчеркивал, что задача "восстановления"Венгрии потребует времени. Он пообещал "шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком" разбирать нелиберальную политическую систему Орбана.

Мадьяр также заявил, что в отношении коррупции будет нулевая терпимость. Они подадут заявку на вступление в Европейскую прокуратуру и создадут Национальное управление по возвращению и защите активов. Они распорядятся провести проверку активов за последние 20 лет, охватив всех депутатов, министров и премьер-министра. Они также опубликуют протоколы заседаний правительства, состоявшихся после 2010 года, – тех, которые не представляют угрозы экономическим интересам и интересам безопасности Венгрии.

Еще одним важным шагом станет ограничение срока полномочий премьер-министра восемью годами и закрепление этого положения в конституции. Интересно, что эта мера будет применяться задним числом к ​​Орбану, который больше не сможет баллотироваться на этот пост.

Изменение курса можно ожидать и во внешней политике, как следует из программы "Тисы": планируется восстановить систему международных отношений с традиционными союзниками, такими как страны Вышеградской группы, Европейский союз и НАТО. Одновременно будет остановлен процесс постепенного вытеснения Венгрии из ЕС.

