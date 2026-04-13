В МИД Украины сняли рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию, — Сибига

Министр иностранных дел Украины сообщил после выборов в Венгрии, что снимает свои предыдущие рекомендации украинским гражданам воздержаться от поездок в эту страну, где премьер-министр Виктор Орбан проводил антиукраинскую политику.

Андрей Сибига 13 апреля прямо заявил, что в связи с завершением вчера избирательной кампании в Венгрии, МИД отменяет предыдущие рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.

"Эта избирательная кампания, которая, к сожалению, была переполнена манипуляциями в отношении Украины, уже позади. А значит потеряли свою остроту и повышенные риски провокаций, из-за которых вводились эти ограничения. Рассчитываем, что и в политическом измерении, не только консульском, результаты выборов приведут к нормализации отношений. Украина готова работать над достижением такой цели", — написал Сибига в соцсетях.

Глава МИД приветствовал результаты выборов, назвав их свидетельством стремления венгров жить "в мире, безопасности и процветании — жить в действительно независимой Венгрии, которая является частью объединенной и свободной Европы, а не зоной влияния Москвы, пространством беззакония и запугивания".

Также, по словам Андрея Сибиги, выбор венгров ознаменовал поражение "политики шантажа и антиукраинской пропаганды".

"Это симптоматично. Венгры четко сказали: достаточно. Это будет иметь последствия и для других партий и движений в Европе, которые продвигают подобную риторику", — сообщил министр.

Но он также отметил, что хочет настроить украинцев на реалистичные ожидания: "Впереди кропотливая, прагматичная и спокойная работа по поиску точек соприкосновения, восстановление общего уважения и воплощение общих прагматических интересов. Наши народы заслуживают того, чтобы мы прошли этот путь, и мы будем работать над восстановлением добрососедства в интересах наших двух стран и Европы в целом".

В марте МИД посоветовал украинцам воздержаться от поездок в Венгрию или через территорию страны в связи с "невозможностью гарантировать их безопасность на фоне произвола венгерских властей". Это произошло после того, как в Венгрии задержали семерых граждан Украины — сотрудников "Ощадбанка" и их сопровождение, которые перевозили средства и ценности в рамках регулярных перевозок между государственными банками.

