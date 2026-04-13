У МЗС України зняли рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини, — Сибіга

Міністр закордонних справ України повідом після виборів в Угорщині, що знімає свої попередні рекомендації українським громадянам утриматися від поїздок до цієї країни, де прем'єр-міністр Віктор Орбан провадив антиукраїнську політику.

Андрій Сибіга 13 квітня прямо заявив, що у зв'язку із завершенням учора виборчої кампанії в Угорщині, МЗС відміняє попередні рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.

"Ця виборча кампанія, яка, на жаль, була переповнена маніпуляціями щодо України, вже позаду. А отже втратили свою гостроту й підвищені ризики провокацій, через які запроваджувалися ці обмеження. Розраховуємо, що й у політичному вимірі, не лише консульському, результати виборів призведуть до нормалізації відносин. Україна готова працювати над досягненням такої мети", - написав Сибіга у соцмережах.

Голова МЗС привітав результати виборів, назвавши їх свідченням прагнення угорців жити "в мирі, безпеці та процвітанні – жити у справді незалежній Угорщині, яка є частиною об'єднаної та вільної Європи, а не зоною впливу Москви, простором беззаконня та залякування".

Також, за словами Андрія Сибіги, вибір угорців ознаменував поразку "політики шантажу та антиукраїнської пропаганди".

"Це симптоматично. Угорці чітко сказали: досить. Це матиме наслідки й для інших партій і рухів у Європі, які просувають подібну риторику", - повідомив міністр.

Але він також зазначив, що хоче налаштувати українців на реалістичні очікування: "Попереду копітка, прагматична та спокійна робота з пошуку точок дотику, відновлення спільної поваги та втілення спільних прагматичних інтересів. Наші народи заслуговують на те, щоб ми пройшли цей шлях, і ми будемо працювати над відновленням добросусідства в інтересах наших двох країн та Європи загалом".

У березні МЗС порадило українцям утриматися від поїздок до Угорщини або через територію країни в зв’язку з "неможливістю гарантувати їхню безпеку на тлі свавільних дій угорської влади". Це сталося після того, як в Угорщині затримали сімох громадян України – співробітників "Ощадбанку" та їхній супровід, які перевозили кошти та цінності в межах регулярних перевезень між державними банками.

