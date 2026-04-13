Танец соратника Мадяра под песню из "Голодных игр" стал вирусным (видео)

Золт Хегедюш является кандидатом на пост министра здравоохранения в правительстве Петера Мадяра. И он стал главной звездой победного митинга партии "Тиса" у знаменитого здания парламента Венгрии.

Видео, снятое корреспонденткой RTL Ноэми Залавари, на котором Золт Хегедюш (Hegedűs Zsolt) танцует на сцене на набережной Бема со своими коллегами-политиками после победы партии "Тиса" на выборах, сейчас активно распространяется в интернете.

Соратник Петера Мадяра стал "танцующим министром"

В видео, опубликованном в Instagram, корреспондент написала: "Золт Хегедюш, кандидат на пост министра здравоохранения, счастлив".

Танец стал вирусным в соцсетях

Хегедюш – врач, который десять лет работал в Англии по специальности. В Венгрию он вернулся в 2015 году и подал заявку на вступление в партию "Тиса". Он хочет внедрить в венгерскую систему передовой опыт, накопленный за рубежом. Хегедюш был одним из лидеров движения "1001 врач без выходного пособия", а также председателем этического совета Венгерской медицинской палаты. Также он является главным врачом Национального института спортивного здоровья.

Примечательно, но свой танец Хегедюш исполнил под римейк популярной песни из трилогии "Голодные игры".

Песню "Дерево висельника" (The Hanging Tree) написал известный американский композитор Джеймс Ньютон Ховард, автор музыки к таким культовым фильмам, как "Адвокат дьявола" и "Красотка".

Текст песни написан самой писательницей Сьюзан Коллинз. В фильме ее пела Дженнифер Лоуренс, исполнительница главной роли Китнисс Эвердин. The Hanging Tree дебютировала на 12 месте хит-парада Billboard Hot 100 и на второй позиции в хит-параде Digital Songs; за первую неделю было продано 200 000 ее копий.

Напомним, Фокус писал о Петере Мадьяре, который триумфально закончил 16-летнее правление Виктора Орбана, победив на выборах. Когда-то они были соратниками и оба состояли в партии "Фидес".

А тем временем венгерские СМИ сообщили, что из публичного пространства исчез министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Сийярто не появлялся рядом с Орбаном в ключевые моменты и прекратил активность в социальных сетях.